На Закарпатті до прийому хворих на COVID-19 залучено чотири додаткові лікарні

Чотири додаткові лікарні залучено до роботи з хворими на коронавірус COVID-19 у Закарпатській області.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на традиційній селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського.

"Треба, щоб було забезпечено фінансування цих лікарень з Національної служби здоров’я. Якщо вже є фінансування і забезпечення достатньої кількості ліжок для прийому хворих, то про це треба доповідати не лише мені - необхідно про це розказати людям на Закарпатті, щоб вони не хвилювалися, що чогось бракує. Влада постійно повинна бути з людьми", - наголосив президент.

Ляшко, у свою чергу, зазначив, що місць для хворих на COVID-19 на Закарпатті достатньо.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на стабілізації ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні й зауважив, що тих, хто одужав (651 особа), сьогодні більше, ніж тих, хто захворів (638 осіб). Крім того, відзначив прем'єр, із 2635 апаратів ШВЛ у лікарнях першої черги (247 закладів) задіяно лише 153 одиниці (5,8%). У 375 закладах охорони здоров'я підготували 28 732 ліжка для лікування хворих на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні 13 липня коронавірус підтвердили у 638 осіб. Таким чином кількість тих, хто заразився ковідом, зросла до 54 771. При цьому в Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що показник захворюваності тримається на одному рівні третій день поспіль.