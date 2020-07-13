Ляшко: COVID-19 за рівнем смертності до кінця року може перевищити ВІЛ і малярію

Трохи більше ніж за пів року від COVID-19 померло понад 570 тисяч осіб.

Якщо смертність від коронавірусної недуги COVID-19 залишиться на нинішньому рівні, то до кінця року вона може перевищити смертність від ВІЛ і малярії.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санлікар України Віктор Ляшко.

За його даними, за весь 2019 рік у світі близько 690 тисяч людей померли від ВІЛ-асоційованих хвороб.

"На сьогодні, а це трішки більше ніж пів року, від COVID-19 померло вже понад 570 тисяч осіб. З такими темпами COVID-19 до кінця року може стати в один ряд із захворюваннями та явищами, які спричиняють найбільший тягар на здоров'я у світі: діабет, туберкульоз, дорожньо-транспортні пригоди - та перевищить не лише ВІЛ, а й малярію, вбивства та самогубства", - написав Ляшко у фейсбуці.

Як повідомляли, станом на ранок 13 липня у світі зареєстрували 194 677 заражень COVID-19 за добу. Усього у світі понад 13 млн випадків інфікування. Одужали 7,58 млн осіб.