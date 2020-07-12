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У МОЗ перейнялися станом психлікарень

В українських психіатричних лікарнях перебуває близько 22 тисяч осіб.

У МОЗ перейнялися станом психлікарень
Фото: facebook/ Максим Степанов

Міністерство охорони здоров’я до кінця року ухвалить антикризові заходи для фінансування психіатричних лікарень на рівні минулого року.

Про це на брифінгу 12 липня заявив очільник міністерства Максим Степанов.

Він повідомив, що зараз в українських психіатричних лікарнях перебуває близько 22 тисяч осіб з хронічними психічними захворюваннями, які втратили соціальні зв’язки й потребують щоденного догляду.

"Психіатрична служба нині потребує суттєвого реформування, над планом якого і працює МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики України. До кінця року МОЗ буде прийнято антикризові заходи, щоб психіатричні лікарні не перебували на межі закриття, а були дофінансовані на рівні минулого року", - зазначив міністр охорони здоров’я.

У травні глава МОЗ обіцяв, що психіатрична служба буде фінансуватися за особливим принципом. Степанов сказав, що недофінансування всіх психлікарень становить 898 млн гривень.

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