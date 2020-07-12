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У гуртожитку Київського університету технологій стався спалах коронавірусу

COVID-19 виявили у п’ятьох іноземних студентів, місцезнаходження трьох із них невідоме.

У гуртожитку Київського університету технологій стався спалах коронавірусу
Фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua

У гуртожитку Київського університету технологій та дизайну стався спалах коронавірусу. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби Києва.

"Загалом у гуртожитку виявлено 5 хворих на COVID-19. Усі вони з числа іноземних студентів. Двоє перебувають у лікарні, місцезнаходження ще трьох – нині невідоме", - йдеться у повідомленні.

Встановлено коло контактних осіб у гуртожитку, загалом їх 13. Вони повинні пройти двотижневу самоізоляцію, однак місцезнаходження шести із них зараз невідоме.

У гуртожитку проводять протиепідемічні заходи, вхід сторонніх осіб обмежено.

Нагадаємо, у травні спалах коронавірусу виявили в київському гуртожитку на проспекті Гагаріна. Один мешканець помер. В кінці квітня COVID-19 зафіксували в гуртожитках Бориспільського району і Гостомеля. Раніше в одному з гуртожитків міста Вишневе коронавірусом заразилися 37 осіб, двоє померли. 

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