Електронні лікарняні запрацюють у тестовому режимі у серпні, - Степанов

За словами міністра, щороку на закупівлю паперу для листків непрацездатності витрачають 4 млн гривень.

Міністерство охорони здоров'я запланувало в серпні запустити систему електронних лікарняних в тестовому режимі. Зараз її тестують у більш ніж 700 лікарнях.

Про це на брифінгу в суботу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, лікарі завершать тестування системи протягом одного-двох тижнів.

"У серпні ми плануємо запустити цю систему. Спочатку вона буде працювати в тестовому режимі - будуть і електронні, і звичайні лікарняні. В майбутньому ми перейдемо на електронний реєстр", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що лікарі будуть заповнювати лікарняні в електронному реєстрі на сайті Пенсійного фонду і ставитимуть в довідці електронний підпис.

На думку міністра, електронні лікарняні дозволять знизити ризик фальсифікацій, а також заощадять кошти, які використовували на закупівлю паперу, а це, за його словами, понад 4 млн гривень щороку.

Нагадаємо, електронний лікарняний планували ввести з 1 квітня 2020 року, однак цього не сталося через технічні проблеми.

У 2018 році повідомляли, що електронні лікарняні повністю замінять паперові довідки вже 2019 року.