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Чотири українські препарати проходять клінічні випробування у лікуванні пацієнтів з коронавірусом

Деякі з них знаходяться на завершальному етапі.

Чотири українські препарати проходять клінічні випробування у лікуванні пацієнтів з коронавірусом
Фото: facebook.com/moz.ukr

Міністерство охорони здоров'я проводить клінічні випробування чотирьох українських препаратів у лікуванні пацієнтів із коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу. 

Йдеться про Амізон МАКС, Аміксин IC, Біовен, Корвітин.

"Деякі клінічні випробування перебувають на завершальній стадії. Після отримання результатів будуть зроблені висновки про можливість використання препаратів в лікуванні коронавірусної хвороби", – цитує міністра пресслужба МОЗ.

Також Степанов повідомив, що міністерство відстежує інформацію про розробку вакцин проти коронавірусу у світі. 

"Компанія AstraZeneca заявила про плани її виготовлення. Було створено альянс між чотирма країнами - Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди. Зроблено попереднє замовлення вакцини. Україна також звернулася до цих країн із проханням, щоб у разі появи вакцини, наша країна була в пріоритеті щодо її отримання", – розповів він. 

Раніше Степанов повідомив, що МОЗ має намір закупити препарат проти Еболи для лікування COVID-19 - ремдесивір. 

Наприкінці червня МОЗ розширило перелік лікарських засобів у протоколі лікування коронавірусу. Зокрема, туди вирішили внести дексаметазон.

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