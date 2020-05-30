Вспышку коронавируса зафиксировали в киевском общежитии, один жилец умер

Всех жителей отправили на самоизоляцию.

В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии на проспекте Гагарина. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Вчера в городе закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой", - написал Кличко.

Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики.

Всего за последние сутки COVID-19 подтвердили у 55 жителей Киева, из них - семь медиков, а также 3-летний мальчик.

По состоянию на 30 мая в столице зарегистрировали 2904 случая заболевания коронавирусом, 637 пациентов выздоровели.

Напомним, в конце апреля COVID-19 обнаружили в общежитиях Бориспольского района и Гостомеля.

В одном из общежитий города Вишневое коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли. За сутки количество инфицированных возросло до 49.