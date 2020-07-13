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Колишня торгпред Микольська захворіла на COVID-19

Зараз вона перебуває на самоізоляції під дистанційним контролем лікаря.

Колишня торгпред Микольська захворіла на COVID-19
Фото: Макс Требухов

Ексзаступниця міністра економічного розвитку і торгівлі і колишня торгова представниця України Наталія Микольська захворіла на коронавірус.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

"У мене COVID-19. Пишу цей допис, щоб усі зрозуміли, що: коронавірус поруч і носити маски + мити ретельно руки вкрай потрібно і далі; потрібно обов’язкова тестуватися при найменшому погіршенні стану здоров’я;  дуже уважно слідкувати за своїм станом під наглядом лікаря, коли захворіли (і не тільки коли хворі на COVID-19)", - написала Микольська.

Вона розповіла, що все почалося як звичайне ГРВІ з невисокою температурою.

"Зараз я і родина на самоізоляції під дистанційним контролем лікаря. Почуваю себе як при одужанні після ГРВІ, з невеликим бронхітом", - додала Микольська.

Нагадаємо, Кабмін призначив Микольську торговим представником України у квітні 2015 року. У серпні 2018 року вона звільнилася заради навчання в Стенфорді.

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