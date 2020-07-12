Через карантин секс-працівниці були змушені вийти на вулиці.

Кілька сотень секс-працівниць і власників борделів з усієї Німеччини вийшли на демонстрацію напередодні ввечері. Акція протесту відбулася в районі вулиць червоних ліхтарів у Гамбурзі, передає Reuters.

Демонстранти вимагали дозволити відкриття борделів в країні після того, як вони були закриті кілька місяців тому через спалах коронавірусу.

Фото: twitter.com/AceNgdotcom

Деякі протестувальники тримали в руках таблички з написами "Найстаріша професія потребує допомоги" чи "Не можна допустити, щоб секс-бізнес став незаконним через коронавірус".

Повідомляється, що акція протесту була організована Association of Sex Workers (Асоціація секс-працівників), яка заявила, що тривале закриття ліцензованих закладів змусило деяких повій вийти на вулиці, що, в свою чергу, є незаконним і негігієнічним способом роботи.

Вони також заявили, що, як і інші галузі, будинки розпусти можуть легко впровадити заходи профілактики коронавірусної інфекції: використовувати маски, проводити вентиляцію приміщень і реєструвати контактні дані відвідувачів.

"Проституція не несе в собі більшого ризику зараження, ніж інші послуги, такі як масаж, косметологія або навіть танці і контактні види спорту", - йдеться в заяві асоціації.

"Гігієна є частиною бізнесу в проституції", - підкреслюється в документі.