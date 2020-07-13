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За вихідні поліція Києва виявила порушення карантину у 28 нічних розважальних закладах

Мобільні групи столичної поліції перевірили 531 заклад.

За вихідні поліція Києва виявила порушення карантину у 28 нічних розважальних закладах
Фото: kyiv.npu.gov.ua

За останні дві доби мобільні групи столичної поліції перевірили 531 заклад господарської діяльності з надання різних послуг і склали 97 адміністративних протоколів за порушення умов карантину, що передбачає накладення штрафу на посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Працівники поліції Києва продовжують перевіряти дотримання карантинних обмежень у розважальних закладах і закладах громадського харчування. Окрім того, правоохоронці постійно нагадують власникам та співробітникам про адміністративну й кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства щодо протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції.

"Упродовж останніх вихідних поліцейські у складі мобільних груп перевірили 531 заклад господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування та торгівлі. За результатами перевірки у 97 установах виявили порушення карантинних обмежень, серед яких 28 нічних клубів, дискотек тощо. За невиконання вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб закладів складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень", - повідомили в поліції.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, напередодні, 12 липня, під Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клуб. Заклад у селищі Козин, за 30 км від Києва, працював після 22 години, попри обмеження. Персонал і понад 500 відвідувачів не мали масок. 

10 липня в Києві через порушення карантину закрили чотири нічні клуби.

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