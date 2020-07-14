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Скандальний екскерівник МОЗ Лазоришинець став заступником голови Медичної ради при міністерстві

Медична рада при МОЗ провела установче засідання.

Скандальний екскерівник МОЗ Лазоришинець став заступником голови Медичної ради при міністерстві
Фото: kmu.gov.ua

13 липня Медична рада при Міністерстві охорони здоров’я провела установче засідання.

Про це на брифінгу 14 липня повідомив очільник міністерства Максим Степанов.

"13 липня відбулося перше засідання Медичної ради при МОЗ, до складу якої ввійшли провідні медики країни, які прагнуть побудувати ефективну медичну систему", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Заступником голови Медичної ради обрано кардіохірурга Василя Лазоришинця.

Секретарем ради став президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

Зазначається, що на першому засіданні Медична рада визначила перелік питань, які буде розглядати найближчим часом.

Засідання будуть проводити двічі на місяць.

Василь Лазоришинець - дитячий кардіохірург, колишній перший заступник міністра та колишній в.о. міністра охорони здоров'я. Працював в Інституті Амосова заступником директора з наукової роботи. У 2015 його було призначено в.о. глави Національного інституту серцево-судинної хірургії ім.Амосова.

Лазоришинець є фігурантом кількох корупційних скандалів, пов'язаних з тендерними закупівлями. Крім того, журналісти виявили, що сім'я Лазоришинця володіє приватною клінікою, аптекою і їдальнею на території Інституту Амосова.

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