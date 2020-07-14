​Добовий показник захворюваності на коронавірус тримається на одному рівні третій день поспіль

В Україні 13 липня коронавірус підтвердили у 638 осіб. Таким чином кількість тих, хто заразився ковідом, зросла до 54 771.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Повідомляється, що протягом минулої доби від ускладнень COVID-19 померли 14 осіб, 651 людина впоралася з хворобою.
Загалом від початку епідемії коронавірусу в Україні одужали 27 154 пацієнти, в яких було діагностовано ковід-19, померли через його наслідки 1412.
За даними Центру громадського здоров’я, кількість зареєстрованих активних хворих станом на 14 липня становить 26 205.
Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1) і Закарпатській (208,5) областях.
Наразі госпіталізовано 3968 осіб, з них 104 підключено до апарата ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарата ШВЛ - 441 пацієнт.
Захворювання було підтверджено у 3906 дітей і 7499 медиків, з них 5088 медпрацівників одужали.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. - 2148 (1562 одужали);
- Волинська обл. - 3080 (1681 одужав);
- Дніпропетровська обл. - 1146 (1045 одужали);
- Донецька обл. - 765 (252 одужали);
- Житомирська обл. - 1542 (1157 одужали);
- Закарпатська обл. - 4055 (1301 одужав);
- Запорізька обл. - 622 (521 одужав);
- Івано-Франківська обл. - 3127 (1246 одужали);
- м. Київ - 6350 (2124 одужали);
- Київська обл. - 3090 (1925 одужали);
- Кіровоградська обл. - 674 (587 одужали);
- Луганська обл. - 95 (73 одужали);
- Львівська обл. - 7254 (1142 одужали);
- Миколаївська обл. - 487 (385 одужали);
- Одеська обл. - 2258 (1030 одужали);
- Полтавська обл. - 334 (299 одужали);
- Рівненська обл. - 4740 (2905 одужали);
- Сумська обл. - 341 (297 одужали);
- Тернопільська обл. - 2276 (1431 одужав);
- Харківська обл. - 2723 (1477 одужали);
- Херсонська обл. - 204 (186 одужали);
- Хмельницька обл. - 909 (770 одужали);
- Черкаська обл. - 755 (602 одужали);
- Чернівецька обл. - 5184 (2864 одужали);
- Чернігівська обл. - 612 (292 одужали).
Варто зауважити, що добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні тримається на одному рівні третій день поспіль. 13 липня повідомлялося про 612 нових випадків захворювання, 12 липня - про 678.