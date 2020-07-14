Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Гравець "Динамо" побився з капітаном команди і виключений зі складу
Гравець "Динамо" побився з капітаном команди і виключений зі складу
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»
Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​Добовий показник захворюваності на коронавірус тримається на одному рівні третій день поспіль

За добу в Україні коронавірус підтвердили у 638 осіб.

​Добовий показник захворюваності на коронавірус тримається на одному рівні третій день поспіль
Фото: facebook/ВИШНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

В Україні 13 липня коронавірус підтвердили у 638 осіб. Таким чином кількість тих, хто заразився ковідом, зросла до 54 771.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Повідомляється, що протягом минулої доби від ускладнень COVID-19 померли 14 осіб, 651 людина впоралася з хворобою.

Загалом від початку епідемії коронавірусу в Україні одужали 27 154 пацієнти, в яких було діагностовано ковід-19, померли через його наслідки 1412.

За даними Центру громадського здоров’я, кількість зареєстрованих активних хворих станом на 14 липня становить 26 205.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (235,9), Чернівецькій (235,1) і Закарпатській (208,5) областях.

Наразі госпіталізовано 3968 осіб, з них 104 підключено до апарата ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14434 особи, підключення до апарата ШВЛ - 441 пацієнт.

Захворювання було підтверджено у 3906 дітей і 7499 медиків, з них 5088 медпрацівників одужали.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. - 2148 (1562 одужали);
  • Волинська обл. - 3080 (1681 одужав);
  • Дніпропетровська обл. - 1146 (1045 одужали);
  • Донецька обл. - 765 (252 одужали);
  • Житомирська обл. - 1542 (1157 одужали);
  • Закарпатська обл. - 4055 (1301 одужав);
  • Запорізька обл. - 622 (521 одужав);
  • Івано-Франківська обл. - 3127 (1246 одужали);
  • м. Київ - 6350 (2124 одужали);
  • Київська обл. - 3090 (1925 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 674 (587 одужали);
  • Луганська обл. - 95 (73 одужали);
  • Львівська обл. - 7254 (1142 одужали);
  • Миколаївська обл. - 487 (385 одужали);
  • Одеська обл. - 2258 (1030 одужали);
  • Полтавська обл. - 334 (299 одужали);
  • Рівненська обл. - 4740 (2905 одужали);
  • Сумська обл. - 341 (297 одужали);
  • Тернопільська обл. - 2276 (1431 одужав);
  • Харківська обл. - 2723 (1477 одужали);
  • Херсонська обл. - 204 (186 одужали);
  • Хмельницька обл. - 909 (770 одужали);
  • Черкаська обл. - 755 (602 одужали);
  • Чернівецька обл. - 5184 (2864 одужали);
  • Чернігівська обл. - 612 (292 одужали).

Варто зауважити, що добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні тримається на одному рівні третій день поспіль. 13 липня повідомлялося про 612 нових випадків захворювання, 12 липня - про 678.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також