COVID-19 забрав життя понад 3 тис. медиків у світі

Від ускладнень, спричинених коронавірусною недугою COVID-19, у світі померли понад 3 тисячі медичних працівників, 23 з них - в Україні.
Про це йдеться у новому звіті правозахисної організації Amnesty International.
Повідомляється, що летальні випадки зафіксовано в 79 країнах світу.
Найбільше жертв COVID-19 серед медиків зафіксовано в Росії. Там, за даними Amnesty International, від коронавірусної хвороби померли 545 медичних працівників.
До країн з найбільшою кількістю померлих від хвороби медичних працівників також належать США (507), Велика Британія (540), Бразилія (351), Мексика (248), Італія (188), Єгипет (111), Іран (91), Еквадор (82) і Іспанія (63).
За даними організації, в результаті пандемії в Україні померли 23 медичних працівники.
Нагадаємо, кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 57 тис. осіб. Йдеться про більш ніж 13 мільйонів інфікованих новим коронавірусом.