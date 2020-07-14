COVID-19 забрав життя понад 3 тис. медиків у світі

Жертвами коронавірусної недуги в Україні стали вже 23 медпрацівники.

Від ускладнень, спричинених коронавірусною недугою COVID-19, у світі померли понад 3 тисячі медичних працівників, 23 з них - в Україні.

Про це йдеться у новому звіті правозахисної організації Amnesty International.

Повідомляється, що летальні випадки зафіксовано в 79 країнах світу.

Найбільше жертв COVID-19 серед медиків зафіксовано в Росії. Там, за даними Amnesty International, від коронавірусної хвороби померли 545 медичних працівників.

До країн з найбільшою кількістю померлих від хвороби медичних працівників також належать США (507), Велика Британія (540), Бразилія (351), Мексика (248), Італія (188), Єгипет (111), Іран (91), Еквадор (82) і Іспанія (63).

За даними організації, в результаті пандемії в Україні померли 23 медичних працівники.

Нагадаємо, кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 57 тис. осіб. Йдеться про більш ніж 13 мільйонів інфікованих новим коронавірусом.