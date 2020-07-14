Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Гравець "Динамо" побився з капітаном команди і виключений зі складу
Гравець "Динамо" побився з капітаном команди і виключений зі складу
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»
Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

COVID-19 забрав життя понад 3 тис. медиків у світі

Жертвами коронавірусної недуги в Україні стали вже 23 медпрацівники.

COVID-19 забрав життя понад 3 тис. медиків у світі
Лікарня San Giovanni Bosco в Турині, північна Італія, 27 березня 2020
Фото: EPA/UPG

Від ускладнень, спричинених коронавірусною недугою COVID-19, у світі померли понад 3 тисячі медичних працівників, 23 з них - в Україні.

Про це йдеться у новому звіті правозахисної організації Amnesty International.

Повідомляється, що летальні випадки зафіксовано в 79 країнах світу.

Найбільше жертв COVID-19 серед медиків зафіксовано в Росії. Там, за даними Amnesty International, від коронавірусної хвороби померли 545 медичних працівників.

До країн з найбільшою кількістю померлих від хвороби медичних працівників також належать США (507), Велика Британія (540), Бразилія (351), Мексика (248), Італія (188), Єгипет (111), Іран (91), Еквадор (82) і Іспанія (63).

За даними організації, в результаті пандемії в Україні померли 23 медичних працівники.

Нагадаємо, кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 57 тис. осіб. Йдеться про більш ніж 13 мільйонів інфікованих новим коронавірусом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також