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Через рішення продовжити шкільне навчання російською збирають мітинг під Радою (оновлено)

Парламент розглядатиме законопроєкт Бужанського, спрямований на продовження викладання російською в школах до 2023 року.

Через рішення продовжити шкільне навчання російською збирають мітинг під Радою (оновлено)
Архівне фото
Фото: Lb.ua

Депутат Верховної Ради, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович закликав українців прийти під стіни парламенту та захисти українську мову.

"16 липня - всі під Верховну Раду!" - написав він у "Фейсбуці".

В'ятрович зазначив, що подачі фракції "Слуга народу" голова ВР Дмитро Разумков доручив поставити в розклад засідання парламенту на четвер законопроєкт 2362 нардепа Бужанського, "мета якого - тотальна русифікація української освіти".

"Цей проєкт, який вносить зміни в закони про мову і про освіту - найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича", - підкреслив ексглава Інституту нацпам’яті.

Він додав, що в разі ухвалення цього документу скасовується перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020.

"Більше того, в будь-яких школах (включаючи школи з українською мовою навчання) буде дозволено викладати "декілька навчальних предметів" російською мовою. Це – шлях до тотальної русифікації освіти. Ми не маємо права цього допустити", - підкреслив В'ятрович.  В’ятрович закликав "кожного, кому дорога українська мова і українська освіта, 16 липня о 9:00 вийти під стіни парламенту і не розходитися доти, доки проєкт Бужанського не буде провалено або знято з розгляду".

Оновлення. Нардеп від "Євросолідарності" Андрій Парубій повідомив, що розгляд законопроєкту перенесли з 16 на 17 липня. 

Нагадаємо, що проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти авторства Бужанського був зареєстрований Радою в жовтні 2019. На думку Бужанського, закон "Про освіту" дискримінує російськомовне населення України.

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