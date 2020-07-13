Рада 14 липня збереться на ще одне позачергове засідання

У порядку денному - шість законопроєктів.

Верховна Рада 14 липня проведе ще одне позачергове засідання.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

"У зв’язку з вимогою 158 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту, скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 15 годину 14 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Заплановано розглянути:

1) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (реєстр. № 3658) (скорочення строків подання пропозицій і поправок до законопроекту);

2) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами) (реєстр. № 3615);

3) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3781) (скорочення строку внесення альтернативних законопроєктів);

4) проєкт Закону України про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги (реєстр. № 2013);

5) проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (реєстр. № 2524);

6) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту (реєстр. № 3550).

Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, Рада вирішила зібратися на позачергове засідання. Повідомлялося, що нардепи можуть скасувати обмеження зарплат чиновників.