Юрій Гусєв: «На Херсонщині багато туристичних магнітів, ми їх розвиваємо, відкриваючи для внутрішніх та іноземних туристів»

Ця наша розмова буде цікава не тільки тим, хто вже пакує валізи на літній відпочинок. Тут багато і в деталях про нову військову загрозу з боку Росії (докладно про плани нападу на Херсонщину читайте в інтерв’ю LB.ua з генералом Годжесом ). Про місцеві вибори і плани СН взяти монобільшість в облрадах ледь не по всій країні. Про згортання децентралізації, Херсонщину без Мангера і «Велике будівництво».

Про стан доріг у регіоні, рівень цін (спойлер: не як в Одесі) і сервісу, підготовку до туристичного сезону загалом ми поговорили з очільником Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим. 13 липня він відзначає рівно рік на посаді. Тоді як в інших областях за 12 місяців Київ змінив вже двох-трьох керівників, Гусєв почувається впевнено і фонтанує планами й ідеями.

Довгі роки Херсонщина не входила до переліку найбільш розвинутих, «просунутих» регіонів країни. Ситуація змінилася після 2014-го – коли окупація Криму стимулювала розвиток внутрішнього туризму. «Коронакриза» і фактична неможливість поїхати на відпочинок за межі країни надали йому додатковий імпульс. Обираючи нині місце для літнього релаксу, багато українців зупиняють погляд на досі незвіданій Херсонщині.

«Ми передаємо майно для Міноборони - для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил на території області»

Нещодавно на сайті LB.ua вийшло інтерв’ю генерала Бена Годжеса, котрий увірвався в український інформпростір тезою про те, що Росія восени під час навчань “Кавказ-2020” може застосувати додаткову агресію щодо України - захопити Херсонську область, щоб забезпечити водопостачання у Крим. Звісно, це лише припущення Годжеса. Але воно точно не безпідставне. І ви точно аналізували таку ймовірність, тим паче, що до призначення головою ОДА були заступником міністра оборони.

По-перше, з генералом Годжесом, як, наприклад, і з генералом Кларком, я маю честь бути знайомим особисто, оскільки у 15-16 роках, як ви зазначили, був заступником міністра оборони. Я з повагою ставлюся до генерала Бена Годжеса, який протягом багатьох років був командувачем Збройних сил США в Європі, і ми піддаємо глибокому аналізу його висловлювання, як і всі інші сигнали в секторі нацбезпеки та оборони. Ми їх відстежуємо і відповідним чином координуємо свої дії разом з Міноборони, Генштабом, з оперативним командуванням “Південь”. Варто зазначити, що на сьогодні загрози можливого вторгнення з боку тимчасово окупованої АР Крим на материкову частину України є невисокими. Про це нещодавно заявив і командувач Операції Об’єднаних сил генерал Наєв. Але сама наявність адмінкордону з тимчасово окупованою територією потребує посилення уваги та присутності Збройних сил України на Херсонщині, щоб можливе вторгнення (яке, я повторюся, станом на зараз є малоймовірним) отримало таку відсіч, на яку країна-агресор заслуговує. Нещодавно в нашій області відбулися командно-штабні навчання, метою яких було відпрацювання комплексу заходів у разі терористичної загрози.

Загалом з перших днів своєї роботи на посаді голови ОДА я приділяю особливу увагу посиленню сил і засобів ЗСУ на території Херсонської області. Наприклад, багато років не вирішувалося питання розміщення в одному з колишніх санаторіїв міста Скадовська підрозділів Військово-морських сил ЗСУ. Ми також працюємо над тим, щоб збільшилася фізична кількість військовослужбовців ЗСУ на території нашої області. Днями відбулася виїзна нарада Комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки ВР у Херсонській області. Ми разом з депутатами та представниками Збройних сил України відвідали Генічеський, Каланчацький і Чаплинський райони області. Обговорили ті кроки, які потрібні сьогодні для посилення оборони південних рубежів. Для мене особисто пріоритетність вирішення питань нацбезпеки й оборони не обговорюється. Я регулярно відвідую військові частини та підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби в області, де ми не просто обговорюємо поточні питання - ми спільно вирішуємо нагальні проблеми.

Фото: facebook/36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Тактичні навчання артилерії з бойовими стрільбами 36-ї окремої бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на військовому полігоні в Херсонській області.

Скільки зараз українських військових сил зосереджено на кордоні?

Цю інформацію розголошувати я не можу. Але на сьогодні ми, в тому числі з комунальної власності Херсонської області, передаємо майно для Міноборони - для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил. Ба більше, я звернувся до апарату Ради нацбезпеки і оборони з пропозицією провести окреме закрите засідання РНБО, присвячене комплексу заходів на півдні України для посилення спроможностей Збройних сил і можливим викликам, які несуть зі собою, в тому числі, ті кліматичні зміни, які сьогодні ставлять під загрозу виживання півночі Криму через відсутність дніпровської води.

Вище керівництво держави чує ці пропозиції? Засідання буде?

Ми в постійному контакті. Разом напрацьовуємо пропозиції, які потрібні сьогодні для нарощення спроможностей і посилення сил і засобів на півдні України. Хочу підкреслити, що сьогоднішня українська армія, ЗСУ дуже відрізняються від Збройних сил зразка 2014 року. І країна-агресор має розуміти, що жодної легкої прогулянки на територію незалежної України точно не буде, а тимчасово окуповані території обов’язково буде повернуто під контроль нашої держави.

Що трапилося з вашою 124-ю бригадою територіальної оборони? Наразі доволі складно про неї знайти згадки.

Посилення тероборони - це 2019 рік. Моя торішня ініціатива перших тижнів роботи на посаді очільника області, яку підтримав тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк. У рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Естонської Республіки відбулося підписання Декларації про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони на Херсонщині між Міністерствами оборони України та Естонії, після чого почалася підготовка спільного з Естонією пілотного проєкту територіальної оборони в нашій області. Уже восени ми плануємо провести масштабні навчання.

Фото: facebook/36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Вони збігаються в часі з навчаннями “Кавказ-2020”?

Нам відомо, що активна фаза командно-штабних навчань збройних сил РФ "Кавказ-2020" відбудеться в кінці вересня. Наші навчання триватимуть близько місяця. І ми наразі спільно з Оперативним командуванням «Південь» і Генштабом ЗСУ визначаємося щодо конкретних дат з урахуванням тих навчань, які планує провести країна-агресор. Ми залучатимемо і резерв, й інші потрібні для ефективної тероборони Херсонської області сили та засоби за моделлю Союзу оборони Естонії Кайтселійту.

Питання постачання води в Крим наразі непорушне?

З моєї точки зору, точно. Тобто так: коли в мене запитують журналісти про те, чи є якісь умови постачання води до Криму, я відповідаю: “Звичайно, вода буде постачатися в Крим після деокупації АР і міста Севастополь”.

«У морському порту Херсона плануємо створити логістичний штаб»

Отже, рівно рік на посаді. У принципі, можна вітати. Як мінімум з тим, що протрималися – далеко не всі очільники ОДА стільки працюють.

Для мене робота на Херсонщині це одночасно і відповідальність, і можливість зробити багато корисного для малої батьківщини. Дещо нам уже вдалося. Наприклад, Херсонщина за результатами минулого року ввійшла до п’ятірки регіонів із залучення інвестицій, ми почали реалізовувати низку важливих інвестпроєктів і у сфері сільгосппереробки, і в туристичній галузі, і в транспортній інфраструктурі, і в промисловості. Це - лише частина, відверто кажучи, проміжних результатів, над якими протягом першого року працювала моя команда, яку називають #ГусєвDreamTeam. 13 липня минулого року президент Володимир Зеленський, відвідуючи тоді ще старий КПВВ «Чонгар», представив мене громаді як нового голову Херсонської ОДА, а 15-го був мій перший робочий день. Проєкти, які ми почали реалізовувати, стосуються передусім покращення рівня життя людей через залучення інвестицій, створення нових робочих місць, збільшення бюджетів усіх рівнів, детінізації економіки тощо.

От 26 червня відбулась історична для України та нашої області подія – перший концесійний договір у транспортній інфраструктурі. І це концесія Херсонського морського торговельного порту. Планується створення справжнього сучасного логістичного хабу. Відповідно до вже підписаної угоди концесії, у морський порт буде інвестовано щонайменше 216 млн грн і ще мінімум 18 млн грн - у розвиток місцевої інфраструктури. Договір був підписаний у присутності президента України Володимира Зеленського під час його візиту в нашу область, який був присвячений залученню інвестицій, розвитку агропромислового комплексу, габаритно-ваговому контролю, будівництву і ремонту доріг…

Фото: president.gov.ua Підписання договору концесії Херсонського морського торговельного порту.

Зокрема “Великого будівництва”. Як воно у вас проходить?

Динамічно. Уже цього року ми плануємо завершити будівництво і ремонт 5 шкіл, 5 дитячих садочків і 6 стадіонів, один з яких Володимир Зеленський уже відкрив у Новій Каховці. Наша команда тримає питання реалізації цих проєктів на особливому контролі. Мої заступники і я особисто регулярно відвідуємо об’єкти «Великого будівництва», щотижня проводимо наради з проблемних питань.

Наприклад, днями відвідав кілька об'єктів “Великого будівництва” у двох районах області. Це дві ділянки доріг, які не ремонтувалися протягом багатьох років. Колишні урядовці обіцяли ремонт, а ми, нічого не обіцяючи, просто робимо. Цього року відремонтовано вже понад 24 ділянки із 60 запланованих.

Тобто з точки зору інфраструктури ви готові до туристичного сезону?

З точки зору інфраструктури в нас ще дуже багато роботи. Це стосується і доріг, і рівня готелів, і, в кінці-кінців, сервісу. Але це не означає, що ми не готові. У Херсонщини необмежений туристичний потенціал, який приваблює туристів. Торік туризм був одним з наших проривів - Херсонська область прийняла 4 млн 200 тисяч туристів. Для порівняння, у 2018-му – на чверть менше!

Це результат білінгу мобільних операторів, а не показник за рік. Не всі з тих, хто приїздив до регіону - туристи.

Це люди, які приїхали, переночували і виїхали. Мотиви візитів можуть бути різними: є бізнес-туризм, відпочинковий, оздоровчий тощо. Але це люди, які відвідали нашу область. І це зростання на 25 відсотків проти 2018 року.

Фото: Макс Требухов

Для нас це, по-перше, відповідальність. По-друге, можливості для створення нових туристичних об'єктів та об'єктів інфраструктури. Відразу після нашої з вами розмови я матиму зустріч з новим міністром культури і інформполітики Олександром Ткаченком щодо формування нової програми розвитку туризму, якою передбачено визначити туристичні магніти в кожній області. Упевнений, що на Херсонщині таких магнітів багато, і ми плануємо разом з Офісом президента та урядом їх активно розвивати, відкриваючи для внутрішніх і згодом іноземних туристів.

Окрім того, ми працюємо над залученням іноземних інвестицій з країн, у тому числі арабських, які мають досвід створення якісної туристичної інфраструктури. Тому що багата на унікальні природні багатства Херсонщина поки що не має достатньо якісної пропозиції туристичної інфраструктури, хоча вже має класні туристичні продукти. Позаяк минулого року в пік курортного сезону було важко забронювати собі номер на березі Чорного чи Азовського моря в Херсонській області - попит був величезний. Цього року він так само великий, попри карантинні обмеження. До речі, щодо коронавірусу: Херсонщина на день нашої з вами зустрічі лишається другою областю – після Луганської – з найменшою кількістю підтверджених випадків захворювання на COVID-19 і померлих. При тому що ми нарощуємо спроможності ПЛР- та ІФА-тестувань, а кілька тижнів тому відкрили нову ПЛР-лабораторію при обласній інфекційній лікарні.

Ми активно обговорюємо з головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком відновлення роботи дитячих оздоровчих таборів на Херсонщині, і днями він озвучив, що на рівні уряду розглядається такий пілотний проєкт роботи дитячих таборів саме в нас, на Херсонщині. Це все копітка щоденна робота передусім нашого медичного штабу та кожного медичного працівника, яким я не втомлююся дякувати.

Дороги, хоча б ключові магістралі, готові до туристичного сезону?

Просто зараз ми ремонтуємо дороги, які ведуть до “Асканії-Нової”, до Генічеська. На магістралі М-14, що з’єднує Херсон із Запорізькою областю, йде масштабне будівництво на великій кількості ділянок доріг, котрі багато років не ремонтувалися. Ця робота почалася ще минулого року, ми продовжимо її і наступного. Ба більше, президент заявив про необхідність розширення фінансування для дорожнього будівництва в нашій області. Сьогодні ми бачилися з керівником “Укравтодору”. І плануємо додаткові можливості для ремонту і будівництва нових доріг, які не ремонтувалися 30 років.

Фото: facebook/Юрій Гусєв Під час інспекції ремонту мосту та підходів до Новокаїрської та Милівської балок на автомобільній дорозі Т-04-03 Мар'янське – Берислав.

Це те, що в процесі чи заплановано. Я питала про готовність станом на зараз.

Зараз можна сказати по готовність уже 24 запланованих ділянок, і робота продовжується без вихідних.

Тобто люди їхатимуть дорогами Херсонщини й усе ж матюкатимуться?

Чи всі дороги ми відремонтували? Ні. Чи будуть люди незадоволені якістю дорожнього покриття на окремих ділянках доріг? Точно так. Але люди так само їдуть і бачать, що дороги ремонтуються! І це процес, який складно чи навіть неможливо завершити за один рік. Неможливо за рік відремонтувати те, що не ремонтувалося десятиріччями.

Який рівень надходжень ви розраховуєте отримати цього року від туризму? І скільки залишиться в місцевому бюджеті?

Складне запитання. Карантин і коронавірусна криза внесли свої корективи. Ми переглядали план соціально-економічного розвитку Херсонської області у зв'язку з карантинними обмеженнями. Поки що наповненість обласного бюджету - на рівні більш ніж 90%. Ми наразі вирішили не переглядати та не робити секвестру обласного бюджету. Маємо план, як - якщо не буде значної другої хвилі коронавірусу - вийти на затверджені минулого року показники.

Спочатку ми планували не менш як п’ять мільйонів туристів цього року. Але, очевидно, карантинні обмеження мають вплив, тому зараз ми плануємо утримати рівень минулого року.

Фото: facebook/Юрій Гусєв Ремонт траси P-57 Олешки - Гола Пристань - Скадовськ.

Тобто чотири мільйони. Якщо порівнювати з минулим роком, який відсоток надходжень від туристичного бізнесу залишиться в місцевому бюджеті, з огляду на те, що децентралізація дедалі скорочується?

У зв'язку з карантином і тими рішеннями, які прийняв уряд для стимулювання малого і середнього бізнесу та економічної активності взагалі, є певні недоотримання через відтерміновані сплати з окремих видів податків. Тому зараз поки що зарано говорити про результати. Ми орієнтуємося на те, що надходження від туристів будуть не меншими за попередній рік, і активно працюємо над легалізацією та детінізацією туристичної галузі в нашому регіоні.

Під час попереднього нашого інтерв’ю ми говорили про проєкт будівництва містечка для внутрішньо переміщених осіб, передовсім кримських татар.

Так. Ми активно працюємо над цим. Визначилися з земельними ділянками в Херсоні та Генічеську, ведемо переговори з нашими турецькими партнерами. Ми очікуємо підписання міжурядової угоди про будівництво такого житла. Уже є попередній проєкт, як виглядатимуть ці містечка для кримських татар у Херсонській області. Створено робочу групу, і ми достатньо активно працюємо з нашими турецькими партнерами, регулярно зустрічаючись на відеоконференціях, щоб після узгодження всіх формальних процедур невідкладно почати будівництво.

Скільки це займе часу?

Ми очікуємо підписання двосторонніх документів з Турецькою Республікою, після чого відразу має розпочатися будівництво.

Фото: Макс Требухов

«Рівень підтримки Зеленського є рекордним, якщо порівнювати з іншими президентами після першого року каденції»

У травні Кабмін завершив формування перспективного плану ОТГ. Історія зі створенням громад у вашому регіоні вже завершена?

Дивіться, насправді децентралізація зараз відбувається наступним чином. Після внесення змін наприкінці минулого року до відповідного законодавства перспективні плани, які раніше затверджувались облрадами, зараз, відповідно до законодавства, затверджуються Кабміном.

У нас є два райони, де триває дискусія щодо зміни кількості об'єднаних територіальних громад. Ми обговорюємо це з Міністерством громад і територій, з народним депутатом, який представляє ці райони як мажоритарник, і вже направили Міністерству розвитку громад і територій свої пропозиції. По всіх інших районах питання переважно всі зняті. Ми крокуємо до того, щоб восени відбулися місцеві вибори й ефективно завершилася децентралізація.

Як наразі відбувається підготовка до виборів, з огляду на те, що рейтинг партії дуже сильно падає?

За останніми дослідженнями, які я бачив, рейтинг нашої партії на Херсонщині більший за 30%. Ми є лідерами, і я переконаний, що це лідерство вдасться закріпити відповідними результатами місцевих виборів. Зараз, безумовно, потрібно побудувати ефективну, прозору і чесну передвиборну кампанію для того, щоб люди, які бачать зміни на рівні підходів до вирішення питань людей, на рівні будівництва доріг, дитячих садочків, стадіонів, шкіл, підтримали наших кандидатів на місцевих виборах.

А який їм сенс на півдні та сході голосувати за вас, а не за ОПЗЖ?

Дуже просто. Ми - патріотична партія, яка показує не словами, а справами реалізацію тих проєктів, про які говорять президент і уряд, і ми це реалізовуємо як місцева влада. Безумовно, нам потрібно сформувати таку ефективну команду місцевого самоврядування, яка дозволила б продовжувати реалізацію цих програм для людей, а не для популізму.

Фото: facebook/Юрій Гусєв Юрій Гусєв і Володимир Зеленський під час візиту в область

Рівень підтримки центральної влади не завжди проєктується на регіони.

Рівень підтримки президента Володимира Зеленського сьогодні є рекордним, якщо порівнювати з іншими президентами після першого року каденції.

І ви все ще сподіваєтеся проскочити на місцевих на хвилі успіху президента?

Ні. Ми переконані в тому, що отримуємо підтримку людей, на яку ми заслуговуємо. І нашу політичну силу представлятимуть достойні люди на рівні місцевого самоврядування, котрі продовжать ті програми, які сьогодні ініційовані президентом і урядом.

Це нові люди чи “старі обличчя” теж траплятимуться?

Моє переконання: це будуть переважно нові люди. Але які мають відповідний позитивний бекграунд і професійні спроможності для реалізації тих проєктів і програм, які, повторюся, сьогодні вже почали реалізовуватися…

Назвіть хоча б якісь прізвища. Бо це лише загальні фрази.

Я ще не готовий називати прізвища. З моєї точки зору, наприклад, для таких виборів, як вибори міського голови обласного центру, потрібно проводити відкриті праймеріз, щоб люди на етапі відбору могли висловити свою позицію щодо того чи іншого кандидата. Ми цю позицію висловлювали з попереднім куратором виборів на Херсонщині, народним депутатом Дубінським.

Чому попереднім?

Він більше не є куратором.

Фото: Макс Требухов

Вочевидь, я щось пропустила.

З того, що мені відомо, він є головою обласної організації партії «Слуга народу» в Київській області.

Це так, відомо. Але хіба Херсонщину з нього зняли? Можливо, ваших рук справа?

Ні, я до партійних рішень і визначення кураторів місцевих виборів не маю стосунку. На щастя чи на жаль.

І хто ж у вас зараз куратор?

Головою обласної організації партії в нас визначено Юрія Соболевського. Він був керівником штабу на виборах президента минулого року. Адвокат.

Але ще у квітні була історія з протестами аграріїв проти закриття ринків через карантин. І Дубінський - як куратор - з цим питанням розбирався. Лише кілька місяців тому.

Дивіться, там була така ситуація. Народний депутат Олександр Дубінський приходив на ініційовану мною зустріч з аграріями після їх протестів, де я повідомив, що зі самого початку був проти закриття ринків. У нас працював під час карантинних обмежень з невеликою паузою гуртовий сільськогосподарський ринок «Неждана» у Великих Копанях. І ми дуже ефективно комунікували з керівниками місцевих ринків. Більш за те, в той день, коли ми зустрічались з аграріями, я спілкувався з урядовцями. Того дня перед зустріччю з аграріями президент доручив уряду відновити діяльність ринків з тими санепіднормами, які унеможливлювали б розповсюдження коронавірусної хвороби. Таким чином нам усім разом удалося переконати Кабінет Міністрів у необхідності відновити роботу ринків. Наразі служби області здійснюють моніторинг ситуації на ринках з метою недопущення поширення COVID-19.

Окрім історії з ринками й аграріями, була ще якась спільна активність?

Ми налагодили комунікацію, разом провели пресконференцію, на якій я заявив про ініціативу проведення праймеріз міського голови в обласному центрі Херсонщини.

Пресконференція – це, звісно, результат.

Я вважаю, що праймеріз - це правильний інструмент для відбору кандидатів, які могли б пройти через певні фільтри, в тому числі громадську оцінку.

Фото: Макс Требухов

«У багатьох регіонах будуть навіть монобільшості партії “Слуга народу”»

Чого ви очікуєте від місцевих виборів? Скільки плануєте провести депутатів в обласну раду?

План - сформувати більшість і обрати головою облради представника партії “Слуга народу”.

Це ж нереально.

Я вважаю, що цілком реально. І ми саме це плануємо.

Як складаються відносини з обласною радою сьогодні, зважаючи на фактор Мангера?

У нас із нинішнім складом обласної ради з першого дня робочі відносини... Я формую відповідні пропозиції, і облрада розглядає їх на своїх засіданнях. Ніяких інших відносин немає і не планувалося. Після місцевих виборів, я переконаний, якщо залишаться посади голів облдержадміністрацій, відносини з облрадами будуть принципово іншими у зв'язку з тим, що в усіх регіонах, очевидно, будуть фракції партії “Слуга народу”. Я переконаний, що в багатьох регіонах будуть навіть монобільшості партії “Слуга народу”.

Можна починати сміятися? Думаю, вам слід розраховувати щонайбільше на три регіони. А що ви мали на увазі фразою “Якщо залишаться посади голів облдержадміністрацій”? У вас є сумніви, що закон про децентралізацію (який такі посади скасовує, - ред.) ухвалять?

Особисто я підтримую закон про децентралізацію і введення посад префектів.

Але закон завис. Минуло пів року, відколи президент його відкликав і не перевносить.

Саме тому я вважаю, що рішення має бути прийнято на політичному рівні.

Цей закон викликає серйозну пересторогу у ваших колег з органів місцевого самоврядування.

Наприклад, на жаль, у реалізації багатьох проєктів, які потребують співфінансування органів місцевого самоврядування, ми отримуємо затримку через те, що органи місцевого самоврядування не можуть зібратися на сесію.

А префекти - це європейська практика. Я особисто за те, щоб були посади префектів.

Фото: Макс Требухов

Хто ваш головний електоральний конкурент в області?

Питання складне та провокаційне. Я скажу, хто головний ворог - це стара бюрократична система.

Давайте конкретніше. Хто - ворог, хто - конкурент? ОПЗЖ? БПП?

Журналісти вже ставили мені це питання на пресконференції. І тоді я сказав, що в нашої партії, як у партії нового типу, конкурентів немає. Підтримки, яка сьогодні є в політичної партії “Слуга народу”, немає в жодної політичної партії.

В ОПЗЖ є. Особливо на півдні. І це викликає острах.

У кого викликає? Я переконаний, що виборці на Херсонщині точно є патріотичними. І це доведено результатами багатьох попередніх виборів.

Соціологічні заміри кажуть геть інше.

У дитинстві, коли я ще не мав права голосувати, в 90-ті, багато соціологічних досліджень говорили про те, що на півдні України, зокрема в Херсонській області, велику перевагу надають Комуністичній партії. А результати говорили про те, що Херсонщина голосує за патріотичні сили. Тому я переконаний, що, зокрема, наша область, як одна з найбільш патріотичних на півдні України, зробить мудрий вибір.

Але якщо взяти хоча б мовлення - радіо, телебачення - воно переважно російськомовне на Херсонщині. Російський сигнал буквально забиває “1+1”. Ви збираєтеся щось із цим нарешті робити?

Ми про це говорили з попереднім міністром Бородянським. Також цю проблему ми обговорювали під час виїзної наради Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Плануємо реалізувати низку заходів у цьому напрямку.

Фото: Макс Требухов

Який відсоток покриття нашого та ворожого мовлення в регіоні, за вашою оцінкою?

Це питання сектору нацбезпеки та оборони, і стосується це питання не лише районів Херсонської області, а й мовлення на Крим. У нас є ідеї та напрацювання. Я не хотів би це обговорювати публічно.

Технічне питання?

Зокрема. З 2014 року почалися роботи, які дозволяли б закривати повністю технічне покриття, в тому числі районів, які мають адмінкордон з тимчасово окупованою територією. Наскільки мені відомо, у цьому нашій країні допомагали міжнародні партнери. Але питання до кінця не вирішені, і ми маємо ще багато роботи в цьому напрямку.

Подаватимете якісь законодавчі ініціативи?

Ні. Зараз ми працюємо над тим, щоб українських мовників було достатньо не лише на території Херсонської області, а й на тимчасово окупованій території АР Крим.

Знову попрошу конкретику.

Вам добре відомо, що, наприклад, запущено телеканал «Дом», з нашої області на Крим є мовлення радіо "Херсон.FM"…

Локальні партії, регіональні проєкти мають перспективи на цих виборах?

У Херсоні на попередніх виборах уже був досвід локальної партії "Херсонці", яка не отримала підтримки людей. На сьогодні активно з'являються інші локальні та регіональні проєкти. У тому числі в нашій області. Усе буде залежати від особистостей, які будуть їх очолювати, і від лідерських п'ятірок, котрі вестимуть ці партії до обл- чи міськрад.

Фото: Макс Требухов

Про туризм і цікавинки регіону

Зважаючи на те, що туризм цього року буде переважно локальним, які три місця - як очільник регіону - ви порадили б точно відвідати на Херсонщині?

Мало хто знає, що в Херсонській області є частина Кримського півострова - Арабатська стрілка. Я ще змалечку з батьками їздив на відпочинок саме на Арабатську стрілку. І цього року планую з дітьми відпочити там. Це неймовірна частина України, неймовірна частина Херсонщини.

Поруч з Арабатською стрілкою знаходиться Рожеве озеро, неподалік - «Асканія-Нова». І захід сонця, який можна побачити на Арабатській стрілці, вражає, надихає і закохує. Хоча варто сказати, що й Джарилгач, і «Станіславські гори», й Олешківська пустеля, і Чорноморський біосферний заповідник, і Шато Трубецьких, і Дніпровські плавні та багато інших красот нашої області не залишать нікому шансів не закохатися в Херсонщину. Кілька тижнів тому саме в Херсонській області престуром #ХерсонщинаНеймовірна стартувала президентська програма #МандруйУкраїною, і я отримав велику кількість позитивних вражень і відгуків журналістів, які вже встигли до нас приїхати та зняти гарні сюжети про нашу неймовірну Херсонську область.

Ціни у вас, не як в Одесі?

Ціни в нас на будь-який смак і гаманець. Я переконаний, що читачі, які зараз читають це інтерв'ю, які повірять і приїдуть, безумовно, отримають неповторні враження.

Скадовськ - для родин, які подорожують з дітьми. Тому що Джарилгацька затока, що у Скадовську, - мілка, діти з радістю бавляться в мілкій морській воді. А дорослі можуть подорожувати на острів Джарилгач, щоб побачити неймовірний маяк, українські Мальдіви, а звідти поїхати на келих вина в Шато Трубецьких.

Ну і, безумовно, це Херсон - з дніпровськими плавнями, з нижнім Дніпром, який багатьом моїм друзям нагадує Амазонку. Тому за нагоди запрошую всіх відвідати нашу чудову Херсонську область.