Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
Пєсков: Росія готова до виходу України з Мінських домовленостей
Пєсков: Росія готова до виходу України з Мінських домовленостей
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
У Полтаві суд взяв під варту трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні авто "Укрпошти" (оновлено)
У Полтаві суд взяв під варту трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні авто "Укрпошти" (оновлено)
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Під Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клуб
Під Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клуб
Іран уточнив причину катастрофи літака МАУ під Тегераном
Іран уточнив причину катастрофи літака МАУ під Тегераном
Путін заявив, що відносини України та Росії зіпсував не Крим
Путін заявив, що відносини України та Росії зіпсував не Крим
ГоловнаПолітика

Посол Франції підтвердив підготовку візиту Макрона в Україну

Уточнити дату заважає ситуація з коронавірусом.

Посол Франції підтвердив підготовку візиту Макрона в Україну
Этьен де Понсен
Фото: Etienne de Poncins (@EdePoncins)/Twitter

Франція проводить підготовку офіційного візиту президента Еммануеля Макрона в Україну, проте з датою ще не визначилися через ситуацію з коронавірусом.

Про це сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, передає Укрінформ.

"Еммануель Макрон підтверджує своє бажання приїхати з візитом до України на запрошення Президента Володимира Зеленського у якнайкоротший термін. Питання щодо конкретних можливих термінів ще опрацьовується, але в умовах коронакризи, яка дещо порушує плани, більш точно говорити важко. Але такий намір залишається", - сказав дипломат.

Візит Макрона в Україну у червні обговорювали в Парижі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник Президента Франції Емманюель Бонн.

Макрон у квітні підтвердив намір відвідати Україну, щойно закінчиться пандемія коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що 20-23 липня Україну з державним візитом відвідає президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга.

Симонетта Зоммаруга першою з іноземних лідерів відвіває Україну під час пандемії коронавірусу.

Президенти України і Швейцарії здійснять спільну робочу поїздку на Донбас.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також