Посол Франції підтвердив підготовку візиту Макрона в Україну

Франція проводить підготовку офіційного візиту президента Еммануеля Макрона в Україну, проте з датою ще не визначилися через ситуацію з коронавірусом.

Про це сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен, передає Укрінформ.

"Еммануель Макрон підтверджує своє бажання приїхати з візитом до України на запрошення Президента Володимира Зеленського у якнайкоротший термін. Питання щодо конкретних можливих термінів ще опрацьовується, але в умовах коронакризи, яка дещо порушує плани, більш точно говорити важко. Але такий намір залишається", - сказав дипломат.

Візит Макрона в Україну у червні обговорювали в Парижі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник Президента Франції Емманюель Бонн.

Макрон у квітні підтвердив намір відвідати Україну, щойно закінчиться пандемія коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що 20-23 липня Україну з державним візитом відвідає президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга.

Симонетта Зоммаруга першою з іноземних лідерів відвіває Україну під час пандемії коронавірусу.

Президенти України і Швейцарії здійснять спільну робочу поїздку на Донбас.