Її можуть розглянути в середу, 15 липня.

Верховна Рада перенесла розгляд постанови про призначення місцевих виборів. Питання призначення виборів планують розглянути в середу після внесення до постанови правок щодо включення районних рад до переліку місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Про це LB.ua заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Постанову зняли з розгляду. Після комітету (Ред.: Комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування) в середу можливий розгляд", - повідомив заступник голови фракції.

Ще на погоджувальній раді Корнієнко закликав членів комітету "терміново зібратися, щоб в зал вийшла уточнена постанова, треба додати туди вибори в районні ради, оскільки вони упущені в постанові. Дійсно, це колізія, яка могла б скластися, а ми не можемо порушувати своє конституційне завдання – оголосити чергові вибори", - наголошував він.

В опозиції текст постанови назвали порушенням Конституції. Так, нардеп фракції "Голос" Роман Лозинський підкреслив, що "монобільшість хотіла призначити чергові вибори лише в обласні ради та у місті Києві, мера та депутатів Київради. У той самий час абсолютно неконституційно делегуючи ЦВК повноваження призначати вибори у нових районах, які ще не створені".

Незважаючи на те, що Рада відклала прийняття постанови про призначення виборів, депутати проголосували за виділення бюджетних коштів на місцеві вибори.

Нагадаємо, про те, що на позачерговому засіданні, призначеному на 13 липня, Верховна Рада розгляне проєктпостанови про призначення чергових місцевих виборів, стало відомо 10 липня.