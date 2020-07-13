Корнієнко запропонував внести до порядку денного законопроєкт щодо продовження викладання російською в школах (оновлено)

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував внести до порядку денного засідання Верховної Ради законопроєкт 2362, який спрямований на продовження викладання російською в школах до 2023 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіли нардепка від фракції "Голос" Соломія Бобровська та нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв.

"Щойно керівництво «Слуг народу» висловилося за підтримку російської мови в Україні. Пан Корнієнко на погоджувальній раді попросив поставити це питання в порядок денний Ради. Мова про скандальний законопроект 2362, який спрямований на продовження викладання російською в школах, яке мало би закінчитися вже у вересні 2020 року", - повідомила Бобровська.

Вона додала, що автором законопроєкту є "проросійський представник СН, який сумує за СРСР, вважає, що Революція Гідності «узаконила нацизм» та має риторику ОПЗЖ".

Ар'єв додав, що Корнієнко наполіг поставити в порядок денний Верховної Ради законопроєкт Макисма Бужанського, який утискає українську мову.

Ще один парламентар від "Євросолідарності" Андрій Парубій додав, що цей законопроєкт хочуть розглянути у четвер, 16 липня, у день 30-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України.

Оновлення. Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович закликав вийти із мітингом проти розгляду законопроєкту Бужанскього. Він додав, що в разі ухвалення цього документу скасовується перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020.

"Більше того, в будь-яких школах (включаючи школи з українською мовою навчання) буде дозволено викладати «декілька навчальних предметів» російською мовою. Це – шлях до тотальної русифікації освіти. Ми не маємо права цього допустити", - підкреслив В'ятрович.

Нагадаємо, що проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти авторства Бужанського був зареєстрований Радою в жовтні 2019. На думку Бужанського, закон "Про освіту" дискримінує російськомовне населення України.

Відповідно до закону "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної", учні, які не належать до однієї з національних меншин країн Європейського Союзу, зобов’язані перейти на навчання українською мовою у 2020 році. Ті, хто є представником нацменшини країни ЄС (приміром, Угорщини), має зробити це у 2023 році.

"Законопроєктом пропонується внесення наступних змін: подовження терміну права здобуття освіти мовою національної меншини, яка не відноситься до країн Європейського Союзу до 1 вересня 2023, виключення дискримінаційної норми, яка надає привілейований стан мовам національних меншин, які відносяться до країн Європейського союзу", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту 2362.