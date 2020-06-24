Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва дома на Позняках в Киеве
Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва дома на Позняках в Киеве
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом
Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом
Со-промоутер Усика невольно унизил украинца
Со-промоутер Усика невольно унизил украинца
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
Умер черкасский митрополит Софроний
Умер черкасский митрополит Софроний
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
ГлавнаяПолитика

Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде, а николаевского политика

Глава "Слуги народа" принес извинения обеим женщинам.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.

Об этом Корниенко рассказал в фейсбуке, принеся извинения обеим женщинам.

По его словам, Аллахвердиевой в скандальном ролике были посвящены только несколько слов о ее красоте, а дальше пошло обсуждение Домбровской.

"Форму для выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами просто обидную, которая может восприниматься как сексизм и другие формы дискриминации", - сказал он.

Корниенко добавил, что поймет Домбровскую, если она откажется от дальнейшего сотрудничества со "Слугой народа".

Татьяна Домбровская
Фото: niklife.com.ua
Татьяна Домбровская

При этом он фактически отказался от своих предыдущих слов о склейке.

"Мы с Давидом [Арахамией] четко помним, что между обсуждением госпожи Ирины и более розлогим обсуждением госпожи Татьяны была более длинная пауза и немного больше слов. На том видео, которое распространено, нету этого момента. Возможно, он потерялось при стриме", - сказал Корниенко.

Он сказал, что ему жаль из-за сложившейся ситуации, и извинился перед украинцами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также