Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.

Об этом Корниенко рассказал в фейсбуке, принеся извинения обеим женщинам.

По его словам, Аллахвердиевой в скандальном ролике были посвящены только несколько слов о ее красоте, а дальше пошло обсуждение Домбровской.

"Форму для выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами просто обидную, которая может восприниматься как сексизм и другие формы дискриминации", - сказал он.

Корниенко добавил, что поймет Домбровскую, если она откажется от дальнейшего сотрудничества со "Слугой народа".

Фото: niklife.com.ua Татьяна Домбровская

При этом он фактически отказался от своих предыдущих слов о склейке.

"Мы с Давидом [Арахамией] четко помним, что между обсуждением госпожи Ирины и более розлогим обсуждением госпожи Татьяны была более длинная пауза и немного больше слов. На том видео, которое распространено, нету этого момента. Возможно, он потерялось при стриме", - сказал Корниенко.

Он сказал, что ему жаль из-за сложившейся ситуации, и извинился перед украинцами.