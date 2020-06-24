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"Евросолидарность" требует реакции от ВР на высказывания Корниенко и Арахамии

"Также ожидаем публичной реакции МФО «Равные возможности», которое последовательно борется с гендерными стереотипами и сексизмом".

"Евросолидарность" требует реакции от ВР на высказывания Корниенко и Арахамии
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» направила обращение к руководству Верховной Рады и регламентного комитета с требованием рассмотреть на профильном комитете и предоставить публичную оценку «сексистским высказываниям руководства фракции «Слуга народа», которые унижают украинских женщин и имеют признаки дискриминации по полу». Обращение размещено на сайте партии. 

"Призываем председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который является членом партии «Слуга народа», публично осудить заявления, недопустимы в цивилизованных парламентах. Также ожидаем публичной реакции МФО «Равные возможности», которое последовательно борется с гендерными стереотипами и сексизмом", - говорится в обращении.

Также «Европейская Солидарность» направила официальные обращения в Офис президента. Партия обеспокоена тем, что президент Владимир Зеленский самоустранился от внешней политики и безопасности, серьезных внутренних проблем, отсутствием какой-либо реакции на наводнение в Западной Украине, гибель людей от взрыва в многоэтажке в Киеве, увеличение обстрелов и ухудшение ситуации на Донбассе.

"Требуем предоставить полную информацию, есть ли за последние недели в графике президента встречи с военным руководством страны, международные телефонные переговоры и контакты, и сколько времени в его графике занимают социальные сети, присутствие в чатах и социальных группах. Также просим разъяснения, каким образом угрозы в чатах различным социальным или профессиональным группам коррелируют со статусом президента и его конституционными обязанностями", - говорится в обращении.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что «Европейская Солидарность» обратилась с запросом в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать разъяснения, могут телеканалы ли транслировать высказывания президента со словом «засранцы», не является ли это нарушением этики и морали, и не приведет ли это к подрыву общественной морали, не может ли это трактоваться как разжигание ненависти и вражды.

В контексте недавних решений Нацсовета по внеплановой проверке одного из телеканалов за слово «ср ... ка», просим предоставить информацию, проведен мониторинг украинских телеканалов по использованию высказываний президента со словом «засранцы» и будут предназначены внеплановые проверки всех медиа, которые это транслировали.

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