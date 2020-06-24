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Активисты установили, кому принадлежит авто, на котором скрылся "фотографировавший" Супрун мужчина

Эта машина внесена в декларацию нардепа от 2019 года. 

Активисты установили, кому принадлежит авто, на котором скрылся "фотографировавший" Супрун мужчина
Суто Мамоян
Фото: КиевВласть

Депутат от ОПЗЖ Суто Мамоян является владельцем авто, на котором скрылся мужчина, пытавшийся "вызывающе сфотографировать" бывшую главу Минздрава Украины Уляну Супрун.

Это авто - Mercedes-Benz G 63 AMG - внесено в декларацию Мамояна за 2019 год, написал на своей странице в Facebook активист и исполнительный директор организации ARC.ua Станислав Грещишин. 

"Добрые люди помогли установить владельца машины, на которой вчера сбежал человек, который в грубой форме тыкал Уляне телефон в лицо якобы пытаясь сделать фото", - написал он. 

Сама Супрун заявляла, что после "попытки фото" мужчина спрятался в авто, которое ехало со стороны офиса главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Также, по ее словам, внутри машины сидел похожий на экс-нардепа Константина Яринича мужчина.

Фото: facebook.com/stanislav.sober

Сам Яринич в своем посте отрицает, что "подослал к Супрун человека с телефоном". 

Напомним, что 23 июня Уляна Супрун заявила о попытке напугать ее. По ее словам, вечером возле ее дома неизвестный ей мужчина "крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихая телефон мне лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать".

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