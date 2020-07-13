У "Слуги народу" з’явився "темник", як звітувати за рік роботи напередодні місцевих виборів

Там прописані теми від скандалу з "корабельною сосною" до реакції на висловлювання мера Черкас.

У "Слуги народу" з’явився "темник" для звітування про рік роботи напередодні місцевих виборів.

LB.ua отримав документ для внутрішнього партійного користування депутатів фракції "Слуга народу" — "Рекомендації народним депутатам для спілкування з виборцями в ході звітування за перший рік роботи в парламенті".

Зокрема, в документі прописано рекомендації, як пояснити виборцям ключові питання на місцевих виборах. На питання про те, чому так довго формували команди для місцевих виборів і чи не наберуть знову "зашкварених", нардепам радять відповідати так:

"Чутки про продаж місць ходять, відколи з’явилася наша команда. Є навіть аферисти, які представляються «слугами народу», пропонують людям посади за гроші, правоохоронці на регулярній основі їх ловлять і притягають до відповідальності. Тому якщо хтось вам буде говорити, що продає якісь місця – йдіть одразу в СБУ, в поліцію, бо місця у нас не продаються.

Процес формування команд продовжується навіть зараз. Чому так? Відповідь дуже проста - 15 лютого цього року ми обрали керівні органи партії, модернізували статут, запустили центральний офіс і фактичного з цього часу стартувала активна розбудова партійних структур. Але через місяць, на початку березня, в Україні почалася епідемія коронавірусу - і ми були змушені призупинити розбудову партії. Зараз, коли ситуація більш-менш стабілізувалася, ми знову повернулися до цього питання і робота ведеться по всій Україні".

Також у внутрішньопартійному документі йдеться про те, що офіційне висунення кандидатів розпочнеться в другій половині серпня, тому про те, що якісь кандидати відібрані, говорити ще зарано.

Зазначається, що процес відбору в СН "достатньо відкритий". Не виключається, що внутрішні праймеріз будуть не тільки в Києві, а й в інших містах.

Також є рекомендації для запитання "Чому партія до цих пір не представила тих, хто представлятиме її на місцевому рівні? Не повідомила імен кандидатів на посади міських голів?".

Запропоновано заявляти, що розбудова партійних структур триває. Цьому процесу завадила епідемія коронавірусу, але в областях проходить презентація команд.

На питання "Чому в багатьох владних структурах до влади повертаються «регіонали» та міцні господарники?" пропонують такі відповіді: "Ми дуже обережно підходимо до кадрової політики, бо ще з минулих виборів знаємо, як ті, хто вічно сидить при владі, хочуть перемалювати і залізти в «Слугу Народу». Саме через це серед кандидатів від нашої партії до ВР не було жодної людини, яка до того обиралася депутатом. Люди, які булі причетні до дерибану, до корупції, до терору, який чинила команда Януковича, не призначаються і не будуть призначатися у владу".

Не виключається, що можливий варіант з підтримкою на місцевих виборах окремих діючих голів чи депутатів. "Але за умови, що ці люди не замішані в корупції, в дерибані, не причетні до злочинів, які мають хорошу репутацію і яких підтримують у громадах".

Згадується також інцидент з висловлюванням керівництва партії в Миколаєві. Запропоновано відповіді:

"На сьогодні цей інцидент вичерпаний, і більше того – він зі самого початку був дещо перебільшений нашими опонентами, які захотіли, як завжди, зробити з чогось скандал". "Те, що показали глядачам – це дві частини двох різних розмов, і головний редактор видання, яке вело цей стрім, допускає, що могла відбутися втрата сигналу, через що не все було записано". Тим не менше, голова партії «Слуга Народу» приніс свої вибачення: "Я з нею (з Тетяною Домбровською, - ред.) познайомився напередодні, і дійсно вона мене вразила своєю енергією і своїм запалом. Вона могла б бути гідним кандидатом від партії «Слуга Народу». Форму для вираження свого захоплення я обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, яка дійсно може сприйматися як сексизм. За це я приношу вибачення пані Тетяні", — сказав Олександр Корнієнко.

На питання "Чому від партії «Слуга народу» немає реакції на випади міського голови Черкас А. Бондаренка?" запропонована така позиція: "Наші депутати дали однозначну і жорстку оцінку проголошенню «коронавірусних республік» у Черкасах і не лише".

Євгенія Кравчук, народний депутат, заступниця голови фракції, член Вищої ради партії "Слуга Народу":

"Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко скасував карантин у своєму місті, відкрито виступив проти Володимира Зеленського, та ще й згадав у своєму палкому відеозверненні повстанців Холодного Яру, козаків і військовий корабель. Хоча раніше в пана Бондаренка були інші кумири – зокрема Йосип Сталін. А карантинні заходи він вважав занадто демократичними і закликав правоохоронців діяти жорсткіше".

Повідомляють також, що партія збирається втілити концепцію народовладдя на трьох рівнях:

Збори села, на яких громада зможе висловитися з важливих питань. Передача повноважень і ресурсів на місця Закон про місцевий референдум. Громада має вирішувати питання місцевого значення.

Також нардепам від СН пропонують заявляти, що "реформи йдуть постійно. Десь вони прості і швидкі, а десь потребують більше часу на впровадження. Зрозуміло, що як би нам не хотілося, але зламати за рік систему, яка будувалася 30 років, неможливо. Але ми стараємося і дещо нам таки вдалося, хоч усі говорили".

Нагадаємо, що депутати партії "Слуга народу" отримали файли з основними тезами до річниці створення монобільшості.

У документі сказано, що монобільшість "Слуги народу" увійде в історію тим, що на її долю випали найбільші випробування в історії незалежної України. Також відзначаються темпи роботи і самовідданість депутатів і кількість ухвалених законів.