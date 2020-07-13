"Слуга народу" з президентом обговорила кадрові питання

Нардепка "СН" Євгенія Кравчук на своїй сторінці FB написала, що фракція "Слуги народу" сьогодні обговорила кадрові питання з президентом.

"Сьогодні засідання фракції проходило за участі Президента, голови ВР і прем'єр-міністра. З Володимиром Зеленським обговорили кадрові питання. Цього тижня розглядатимуть призначення:

- голови НБУ. Кандидатура фіналізується.

- голови Антимонопольного комітету. На цю посаду рекомендовано Ольгу Піщанську.

- віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Рекомедовано Олега Уруського".

Кравчук відзначила, що був дуже конкурентний відбір, у результаті якого визначили відразу декількох рівнозначних кандидатів, один з яких - колишній голова Державного космічного агентства Олег Уруський, який сьогодні був на фракції і якого прийшов підтримувати діючий керівник КБ "Луч" Олег Коростельов. Також є рекомендація за кандидатуру Олега Уруського від Володимира Горбуліна.

"Є розуміння, що ці вакансії мають бути заповнені цього тижня. Попередній план: голосування щодо АМКУ і віцепрем'єра в середу, за голову НБУ - у п'ятницю. Також обговорили зміни до Виборчого кодексу і провели рейтингове голосування з суперечливих параметрів виборчого законодавства. Вийшла доволі конструктивна дискусія з приводу порогу партійності виборів. Наразі є два варіанти - починаючи з 10 000 виборців і з 35 000. Більшість схиляється до 10 тисяч. І взагалі сьогодні засідання проходило в новому для нас форматі з моделюванням обстановки сесійного залу парламенту. Думаю, результатом будуть задоволені усі", - написала вона.

Своєю чергою, джерело LB.ua повідомило, що призначення віцепрем’єра з питань ОПК під питанням:

"Сьогодні на засіданні фракції був президент. Обговорювали кадрові питання. Щодо кандидатки на пост голови АМКУ (Ольга Піщанська, ред.) - є згода. Щодо кандидата на посаду віцепрем’єра ОПК - Олега Уруського - скоріше «ні», ніж «так». До нього багато питань у фракції", - додала одна з депутаток.

Вона також додала, що президент наполягав на призначенні голови НБУ "до літніх канікул Ради".

Зі слів іншого депутата фракції, наразі "переговори щодо призначення кандидата на посаду голови НБУ на фінальній стадії".

Ще один народний депутат у розмові сказав, що "на фракції не було нічого цікавого".

Нагадаємо, рагніше сьогодні з Верховної Ради відкликали проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром з питань оборонно-промислового комплексу. Як повідомили джерела LB.ua в монобільшості, проєкт відкликали через те, що кандидата ще не заслуховували на засіданні фракції. Після того, як фракція заслухає Уруського, прийматимуть рішення про повторне подання.