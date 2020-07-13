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На Донбасі від початку доби загинули двоє бійців

Окупанти обстріляли населені пункти Славне та Зайцеве.

На Донбасі від початку доби загинули двоє бійців
Фото: Макс Левин

Сьогодні, 13 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню на Донбасі, використовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Один військовий загинув під час обстрілу Славного. Ще один - поблизу населеного пункту Зайцеве.

"Під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям", - пояснили у штабі.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих героїв.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі було поранено шістьох військових. 12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120 і 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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