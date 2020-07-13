За добу на Донбасі поранено шістьох військових

За минулу добу, 12 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120 і 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 152 мм, а по оборонцях Кримського двічі застосовував міномети 120-го калібру. Неспокійно було і поблизу Оріхового. Тут ворог, окрім 120 мм мінометів, використав ще й гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Обстріляли загарбники і наших захисників біля населеного пункту Хутір Вільний, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Також темної пори доби противник активізувався неподалік Луганського. На цій ділянці фронту збройні формування РФ задіяли міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності угруповання "Схід", поблизу Авдіївки, ворог неодноразово відкривав вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, 120 мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Біля Опитного агресор теж застосував 120 мм міномети і станкові протитанкові гранатомети. А захисників Мар’їнки, Кам’янки, Водяного і Новоселівки Другої противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів п'ятеро військовослужбовців отримали поранення, ще один воїн - бойове травмування. Усіх українських захисників доправлено до медичних закладів.

Також, минулої доби збройні формування РФ зі сторони Спартака цинічно обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Противник використав артилерійські системи калібру 122 мм і 120 мм міномети. Унаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі домогосподарства й ударною хвилею пошкодив вікна приватного помешкання. Ще один боєприпас влучив у дах будинку та, на щастя, не розірвався, але це призвело до часткового пошкодження покрівлі будівлі. Жертв і поранених серед цивільного населення не було.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню - у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Кам’янки.

Нагадаємо, напередодні ОБСЄ зафіксувала 11 танків бойовиків на лінії відведення ув Луганській області.