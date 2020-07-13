Під час обшуків вилучили зброю, боєприпаси, банківські картки, мобільні телефони й інші речові докази.

У Київській області правоохоронці затримали групу зловмисників, яких підозрюють у скоєнні розбою, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

"Так, у червні цього року вночі група невідомих осіб у масках увірвалася в приміщення підприємця в селищі Козин на Обухівщині. Нападники залякали власників, зв'язали їх пластиковими стяжками, застосували зброю і, погрожуючи фізичною розправою, забрали з будинку велику суму грошей. Після чого втекли з місця злочину", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Управління кримінального розшуку встановили особи зловмисників і затримали їх на території столиці й області. Силову підтримку поліцейської операції забезпечували бійці КОРДу і полку поліції особливого призначення.

Затримано чотирьох фігурантів. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Під час обшуків за місцем їхнього проживання працівники поліції вилучили зброю, боєприпаси, банківські картки, мобільні телефони, мототранспорт, на якому нападники вчинили розбійний напад, автомобілі й інші речові докази.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст.187 (розбій), ст. 257 (бандитизм) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Запобіжний захід фігурантам обере суд.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали трьох підозрюваних у нападі на автомобіль "Укрпошти". 7 липня в Полтавській області неподалік села Тишки невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти", після чого вкрали з нього близько 2,7 млн гривень і табельну зброю охоронця. Двоє осіб, які перебували в авто, отримали тілесні ушкодження.