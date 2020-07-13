Двоє молодиків пошкодили "Замок Річарда" на Андріївському узвозі в Києві

Правоохоронці затримали вандалів, які пошкодили "Замок Річарда" на Андріївському узвозі в Києві.
Двох зловмисників затримали в районі вулиці Боричів, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
За його словами, молодики хотіли "заробити" грошей, обдираючи мідні листи з даху будівлі.
"Поцупити не встигли, їх упіймали по гарячих слідах. Імовірно, що це ті ж "діячі", які кілька місяців тому подібним чином спотворили огорожу Андріївської церкви", - написав Кличко у телеграм-каналі.
Він додав, що наразі поліція чекає на власників "Замку Річарда" або їх представників, аби зафіксувати претензії потерпілої сторони.
Мер Києва переконаний, що вандали повинні понести відповідальність за законом, а також відпрацювати на благо міста.
"Обсяг громадських робіт ми забезпечимо. Як це було у випадку з вандалом на Алеї художників!" - додав Віталій Кличко.
У лютому повідомлялося, що хуліган, який обірвав у Києві LED-підсвітку на Алеї художників, три тижні прибирав Поділ.