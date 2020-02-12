Парень привлечен к общественным работам на три недели - минимум по три часа ежедневно.

20-летний парень из Киевской области, который в ночь на 29 января оборвал LED-подсветку перил на Аллее художников, привлечен к общественным работам и уже несколько дней убирает туристические объекты и улицы столичного Подольского района.

Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на опубликованное видео мэра Киева Виталия Кличко, где видно, как парень работает на благо города.

"Полиция задержала молодого человека и еще нескольких его «сподвижников» оперативно. А я тогда сказал, что буду настаивать, чтобы тех, у кого «чешутся» руки, портить городское имущество, привлекали к общественным работам в пользу города", - отметил Кличко.

Парень привлечен к общественным работам на три недели - минимум по три часа ежедневно. Он уже поработал на Аллее художников, где отмывал надписи с перил; сгребал листья в сквере на Контрактовой площади и убирал снег возле кинотеатра «Жовтень» и чистил склоны возле памятника Магдебургского права.

"Я считаю, что это будет хорошим уроком и для парня, и для других потенциальных вандалов. Потому что нельзя портить то, что создано для громады и гостей Киева!", - добавил мэр.

Напомним, в октябре правоохранители установили личность вандала, который изрисовал краской мемориальный комплекс жертв Холокоста в Кировоградской области, построенный на месте казни нацистами более девятисот евреев во время Второй мировой войны.

Им оказался житель Киева. По его месту жительства правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые подтвердили его причастность к этому.