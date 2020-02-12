Windrose запустит рейс из Днепра в Берлин с 1 июня

Планируется, что рейсы будут выполняться до 23 октября.

Украинская авиакомпания Windrose с 1 июня запустит рейс "Днепр - Берлин". Соответствующие рейсы авиакомпания внесла в свое расписание на официальном сайте.

Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю (понедельник, среда и пятница) на самолетах Embraer 145. Вылет из Днепра будет осуществляться в 11:00, из Берлина - в 13:40.

Планируется, что рейсы будут выполняться до 23 октября.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что SkyUp с 29 марта запустит рейсы из Запорожья в Прагу. Стоимость билета в одну сторону без багажа стартует от 1,465 тыс. грн.