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Windrose запустит рейс из Днепра в Берлин с 1 июня

Планируется, что рейсы будут выполняться до 23 октября.

Windrose запустит рейс из Днепра в Берлин с 1 июня
Фото: Крылья

Украинская авиакомпания Windrose с 1 июня запустит рейс "Днепр - Берлин". Соответствующие рейсы авиакомпания внесла в свое расписание на официальном сайте.

Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю (понедельник, среда и пятница) на самолетах Embraer 145. Вылет из Днепра будет осуществляться в 11:00, из Берлина - в 13:40.

Планируется, что рейсы будут выполняться до 23 октября.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что SkyUp с 29 марта запустит рейсы из Запорожья в Прагу. Стоимость билета в одну сторону без багажа стартует от 1,465 тыс. грн.

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Источник: "Украинские новости"
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