Авиаторы Национальной гвардии Украины прошли обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Министерства внутренних дел.

Курс теоретических занятий проходил с 31 января по 8 февраля, а тренировку провели специалисты компании Airbus Helicopter на базе Воинской части 2269 Нацгвардии.

"В рамках участия в реализации программы создания Единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине проводится переобучение летного и инженерно-технического состава авиации НГУ на вертолет типа ЕС 225 LP на базе компании «Airbus Helicopters». Также начато поэтапное получение вертолетов такого типа в состав НГУ. Первый курс подготовки на таких вертолетах еще в 2018 году прошли во Франции двое пилотов Нацгвардии и 6 гвардейских специалистов инженерно-технического состава", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В МВД подчеркнули, что основные задачи вертолетов Airbus - это перемещение личного состава и техники для проведения спецопераций, а также многопрофильное их использование во время чрезвычайных ситуаций. Нацгвардия, по условиям контракта, должна получить 12 таких машин.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

МВД объяснило закупку вертолетов необходимостью обновления авиапарка.

Первые два вертолета H225 получили 21 декабря 2018 года Национальная гвардия и ГосЧС. 30 января и 20 июня два H225 получила ГосЧС, а 24 декабря - еще один H225 прилетел для Национальной гвардии.

В начале января 2020 года МВД получило первые одномоторные вертолеты Н125 по контракту с Airbus Helicopte. Их планируют задействовать для подготовки пилотов Госпогранслужбы.