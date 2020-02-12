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Жителей оккупированной части Луганской области шантажируют из-за отказа от "паспортов" "ЛНР"

Они не могут без них получить работу. 

Жителей оккупированной части Луганской области шантажируют из-за отказа от "паспортов" "ЛНР"
Фото: trueinform.ru

Служба безопасности Украины расследует факты принудительной "паспортизации" населения временно оккупированной части Луганской области.

Главари террористической организации "ЛНР" проводят политику принуждения местных жителей получать "паспорта" псевдогосударственного образования, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Обязательное наличие фейковых "документов" является условием получения социальных выплат и трудоустройства в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и других. Отказ от оформления "документа" является поводом для дискриминации и репрессий", – добавили в СБУ.

Навязывание так называемых паспортов усиливает зависимость населения от оккупационной администрации "ЛНР", таким образом, по данным Службы безопасности Украины, создается система подавления гражданского неповиновения.

"По данным СБУ, выдача "паспортов" "ЛНР" также является средством легализации на временно оккупированной территории Луганской области наемников, которые прибыли из России", – подытожили в СБУ.

Действия главарей "ЛНР" квалифицировали по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины как нарушение обычаев войны.

Напомним, в феврале прокуратура открыла уголовное производство из-за принудительной "паспортизации" украинцев, осуществляемой представителями оккупационной администрации в Луганской области. По предварительным данным, "паспорта" "ЛНР" получили более 200 000 человек

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