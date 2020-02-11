Зеленский сменил представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу (Обновлено)

Президент Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте президента.

Согласно указу №51/2020, Зеленский внес изменения в указ от 19 июня 2019 года №414, которым уполномочил Геннадия Ивановича Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую.

Геннадий Кузнецов - украинский спецназовец, генерал-майор Службы безопасности Украины, руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом (7 марта 2014-го - 23 января 2015 года).

Обновлено. Валерия Лутковская рассказала LB.ua, что ушла из ТКГ по собственному желанию и приветствует назначение Кузнецова.

"Это было по моему желанию. Работать без полномочий и любых возможностей было достаточно трудно. Я просила Офис президента и главу ТКГ Леонида Кучму прописать полномочия или назначить человека с соответствующими полномочиями", - рассказала Лутковская.

По ее словам, ОП решил на ее место назначить человека, который имеет соотвествующие полномочия и является профессионалом.

Напомним, следующее заседание ТКГ запланировано на 12 февраля в Минске. В конце января Парламентская Ассамблея Совета Европы признала Россию стороной "минских договоренностей".

В июне прошлого года Зеленский уполномочил представлять Украину в подгруппе по безопасности Богдана Бондаря (замкомандующего Операции объединенных сил), в социально-экономичной подгруппе - Игоря Веремия (бывший замминистра экономики), в гуманитарной подгруппе - Валерию Лутковскую (экс-омбудсмен), в политической подгруппе - Александра Моцика (бывший посол Украины в США). Кроме Лутковской, все они работали в ТКГ при предыдущем президенте Петре Порошенко.

Позже политическую подгруппу возглавил Роман Бессмертный, а затем - Алексей Резников.

На общих переговорах ТКГ Украину представляет второй президент Леонид Кучма.