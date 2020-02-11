Зеленский анонсировал несколько обменов удерживаемыми лицами

У украинской стороны длинные списки на обмен, их нужно разбить.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поскольку у украинской стороны длинные списки, будет несколько обменов пленными. Об этом президент рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов. В направлении мы продвигаемся. Но мы должны делать и другие вещи для прекращения войны", - рассказал Зеленский.

Напомним, 23 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", – отметил Зеленский.

4 февраля украинская сторона переговоров сообщила, что готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим и в нем "найдется место для подавляющего большинства крымских татар", которых в последних "волнах" обменов удалось вернуть не так много.

10 февраля министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами завершатся в течение одного-двух месяцев.