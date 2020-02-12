​Из-за ложного сообщения о минировании поезда "Трускавец - Днепр" задержались 13 составов

В среду, 12 февраля, из-за ложного сообщения о минировании поезда сообщением Трускавец - Днепр были задержаны 13 поездов. Задержки составляли от 15 минут до 1,5 часа.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"Сегодня в 03:15 на станции Городище был остановлен пассажирский поезд №42 сообщением Трускавец - Днепр. Дежурная по вокзалу станции им. Т. Шевченко получила информацию, что на горячую линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании этого поезда. 700 пассажиров (среди которых маленькие дети) ночью были оперативно эвакуированы. Из-за чьей-то злой шутки они три часа под дождем были вынуждены ждать разрешения продолжить поездку", - говорится в сообщении.

После проверки, информация о минировании не подтвердилась.

Сумма нанесенного ущерба от задержки поездов по филиалу составляет почти 60 тыс. гривен.

Напомним, Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью - №259 - о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй.

В декабре прошлого года Кабмин инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минировании общественно важных объектов. Сообщалось, что наказание для псевдоминеров будет предусматривать обязательную конфискацию имущества.