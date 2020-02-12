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В прошлом году СБУ запретила въезд в Украину 675 россиянам

В 2018 году СБУ запретила въезд в Украину 157 россиянам.

В прошлом году СБУ запретила въезд в Украину 675 россиянам
Фото: dpsu.gov.ua

В прошлом году Служба безопасности запретила въезд в Украину 675 российским гражданам. Об этом СБУ сообщила в ответе на запрос агентства "Украинские новости".

"В 2019 году СБУ принято решение о запрете въезда в Украину 675 гражданам Российской Федерации", - сказано в ответе.

При этом, в СБУ не уточнили кто из этих россиян является актером или певцом, а также какой профессиональной деятельностью занимается, поскольку ведомство не имеет единой базы по такому распределению.

Напомним, в 2018 году СБУ запретила въезд в Украину 157 россиянам.

В январе СБУ запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину, который называл аннексию Крыма "восстановлением исторической справедливости".

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Источник: "Украинские новости"
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