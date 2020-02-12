Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
ВОЗ назвала коронавирус угрозой №1
ВОЗ назвала коронавирус угрозой №1
Україна кварталу
Україна кварталу
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Ветерана АТО Ворошнова избили на Березняках за замечание о нарушении ПДД
Ветерана АТО Ворошнова избили на Березняках за замечание о нарушении ПДД
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Украине за 2019 год от преступлений пострадали 6 тыс. детей, - Офис генпрокурора

Зарегистрировано около 12 тыс. уголовных производств в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и пострадавших детей.

В Украине за 2019 год от преступлений пострадали 6 тыс. детей, - Офис генпрокурора
Фото: EPA/UPG

В Украине за 2019 год количество детей, ставших жертвами преступлений достигла 6 тыс. человек. Об этом сказано в пресс-центре Офиса генпрокурора.

Кроме того, в прошлом году в Украине было зарегистрировано около 12 тыс. уголовных производств в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и детей, пострадавших от насильственных действий.

Офис генерального прокурора инициирует процесс создания полноценной системы ювенальной юстиции в Украине, которая бы смогла охватить и детей-правонарушителей, и детей-жертв или свидетелей.

"Мы все должны понимать специфику работы с несовершеннолетними. Необходимо учитывать детскую психологию и детское восприятие, а подходы на всех этапах должны отличаться от тех, которые существуют в работе с совершеннолетними преступниками и потерпевшими. И самое главное: если речь идет о ребенке-жертве, то мы все должны минимизировать стрессовые ситуации, потому что даже судебный процесс может стать стрессом, иногда и неисправимым", - отметил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Кроме того, в ходе встречи с руководством Нацполиции, Мамедов обсудил возможность внедрения новых подходов к допросу пострадавших детей и свидетелей по принципу "однажды".

Это принцип американского Children's Justice Centre: допрос ребенка может проводиться только один раз, одной стороной процесса - следственным судьей или следователем, на одном этапе - досудебного расследования.

Напомним, 15 января сообщалось, что Кабмин намерен усилить ответственность за вовлечение детей в преступления. Соответствующие преступления будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также