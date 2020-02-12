В Украине за 2019 год от преступлений пострадали 6 тыс. детей, - Офис генпрокурора

Зарегистрировано около 12 тыс. уголовных производств в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и пострадавших детей.

В Украине за 2019 год количество детей, ставших жертвами преступлений достигла 6 тыс. человек. Об этом сказано в пресс-центре Офиса генпрокурора.

Кроме того, в прошлом году в Украине было зарегистрировано около 12 тыс. уголовных производств в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и детей, пострадавших от насильственных действий.

Офис генерального прокурора инициирует процесс создания полноценной системы ювенальной юстиции в Украине, которая бы смогла охватить и детей-правонарушителей, и детей-жертв или свидетелей.

"Мы все должны понимать специфику работы с несовершеннолетними. Необходимо учитывать детскую психологию и детское восприятие, а подходы на всех этапах должны отличаться от тех, которые существуют в работе с совершеннолетними преступниками и потерпевшими. И самое главное: если речь идет о ребенке-жертве, то мы все должны минимизировать стрессовые ситуации, потому что даже судебный процесс может стать стрессом, иногда и неисправимым", - отметил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Кроме того, в ходе встречи с руководством Нацполиции, Мамедов обсудил возможность внедрения новых подходов к допросу пострадавших детей и свидетелей по принципу "однажды".

Это принцип американского Children's Justice Centre: допрос ребенка может проводиться только один раз, одной стороной процесса - следственным судьей или следователем, на одном этапе - досудебного расследования.

Напомним, 15 января сообщалось, что Кабмин намерен усилить ответственность за вовлечение детей в преступления. Соответствующие преступления будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.