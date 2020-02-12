В Киеве из-за сообщения о минированиии закрыли Центральный железнодорожный вокзал

Всех пассажиров и работников эвакуировали.

В Киеве из-за сообщения о минировании временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала. Поезда курсируют по графику, сообщили на странице "Укрзализныци" в Facebook.

"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", – говорится в сообщении.

Посадка на поезда осуществляется через переходы, прилегающие к зданию вокзала.

"Укрзализныця" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", – подытожили представители УЗ.

Напомним, 23 декабря в Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал. Также его "минировали" 16 декабря. Поезда курсировали в обычном режиме, а посадка осуществлялась через прилегающие к центральному зданию подземные переходы.

Помимо этого, анонимы сообщили о ложном минировании и 3 декабря. Тогда взрывчатку якобы заложили и в Кабмин, и в Раду, однако сообщения оказались ложными.