Украинцев из Китая будет эвакуировать SkyUp, экипаж и самолет уже готов

Самолет вылетит в 5 утра сразу после того, как получит команду от Минздрава.

Украинская авиакомпания SkyUp осуществит специальный рейс в Ухань для эвакуации украинцев, однако дата пока еще не известна. Об этом сообщили "Громадському" в пресс-службе перевозчика.

В SkyUp также подчеркнули, что самолет и экипаж уже готовы к вылету, сейчас они ждут команду из Минздрава.

"Самолет вылетит в 5 утра сразу после того, как мы получим команду от Минздрава. Сейчас точной даты нет. Предварительно говорилось, что рейс будет на этой неделе, но конкретной даты и времени нет. Как только самолет вылетит - Минздрав совместно со SkyUp даст брифинг, где и сообщим все детали эвакуации", - сообщили в компании.

Самолет будет один, он также совершит остановку в городе Алматы. Точную продолжительность полета сообщить не могут.

Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в Кабинете министров в свою очередь сказал, что эвакуация - "вопрос дней".

"Мы продолжаем искать возможности провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для населения. Там есть тонкости с тем, как себя ведет эта инфекция. Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не создаст риски занесения инфекции и распространения на территории Украины, мы мгновенно проведем. Это вопрос дней. Самолет готов, несколько объектов определены, куда может быть проведена эвакуация, готовится схема размещения", - отметил он.

Напомним, эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй должна была состояться 11 февраля, однако ее отложили на неопределенный срок. 50 человек, которые предварительно согласились на эвакуацию в Украину, должны подписать информированное согласие на карантин. Кроме того, остается открытым вопрос, где они будут находиться.