"Черного Ленина" из "ДНР" задержали в Архангельске по запросу Украины

Он был участником Антимайдана и помогал "зеленым человечкам" при оккупации Крыма.

Фото: facebook.com/novostipbk Айо Бенес

В Архангельской области (Россия) задержали боевика "ДНР" Бенеса Айо, известного также под прозвищем "Черный Ленин". Об этом пишет российское информационное агентство Regnum со ссылкой на члена КПРФ Дмитрия Сараева.

Бенес Айо является уроженцем Латвии, учился в Великобритании, несколько последних лет воюет на стороне террористов на Донбассе.

Сараев сообщил, что боевик был задержан около 19:30 в селе Яренск. Он приехал туда, "чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы".

"Он русский, несмотря на то, что чернокожий. В Прибалтике он находится в розыске. Сейчас воюет в ДНР. Является членом коммунистической партии "ДНР". Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозит выдача Украине", — заявил Сараев.

Напомним, в 2014 году британские СМИ сообщили, что среди боевиков на востоке Украины был британский латыш Айо Бенес, коммунист и представитель Национал-большевистской партии России.

Бенес долго жил в Лондоне, учился в университете Биркбек, работал на реконструкции терминала в аэропорту "Хитроу". Во время Революции Достоинства он был замечен в Киеве среди участников Антимайдана.

Фото: facebook.com/beness.aijo

В марте 2014 во время крымских событий он приехал на полуостров для помощи "зеленым человечкам". В мае его задержали на украинской границе и выдворили из страны в Великобританию.

"Я был частью сил самообороны в Крыму. У меня была военная форма и оружие. Но я ни разу не стрелял и никому не причинил вреда. Я никогда никого не убивал, я просто стоял на ночных дежурствах возле военных объектов, моей задачей была охрана порядка", – рассказывал Бенес журналистам.

Вскоре после депортации он вернулся, но уже на Донбасс, где присоединился к боевикам.