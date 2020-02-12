"Черного Ленина" из "ДНР" задержали в Архангельске по запросу Украины

Бенес Айо является уроженцем Латвии, учился в Великобритании, несколько последних лет воюет на стороне террористов на Донбассе.
Сараев сообщил, что боевик был задержан около 19:30 в селе Яренск. Он приехал туда, "чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы".
"Он русский, несмотря на то, что чернокожий. В Прибалтике он находится в розыске. Сейчас воюет в ДНР. Является членом коммунистической партии "ДНР". Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозит выдача Украине", — заявил Сараев.
Напомним, в 2014 году британские СМИ сообщили, что среди боевиков на востоке Украины был британский латыш Айо Бенес, коммунист и представитель Национал-большевистской партии России.
Бенес долго жил в Лондоне, учился в университете Биркбек, работал на реконструкции терминала в аэропорту "Хитроу". Во время Революции Достоинства он был замечен в Киеве среди участников Антимайдана.
В марте 2014 во время крымских событий он приехал на полуостров для помощи "зеленым человечкам". В мае его задержали на украинской границе и выдворили из страны в Великобританию.
"Я был частью сил самообороны в Крыму. У меня была военная форма и оружие. Но я ни разу не стрелял и никому не причинил вреда. Я никогда никого не убивал, я просто стоял на ночных дежурствах возле военных объектов, моей задачей была охрана порядка", – рассказывал Бенес журналистам.
Вскоре после депортации он вернулся, но уже на Донбасс, где присоединился к боевикам.