25-летняя наемница "ДНР" сдалась правоохранителям в Угледаре. Об этом сообщили в Нацполиции.

"Поступило заявление от 25-летней жительницы Волновахского района о том, что в период с 2014 до 2015 года она несла службу в составе 1-й Славянской мотострелковой бригады «ДНР» в селе Николаевка Тельмановского района", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, в сентябре 2014 года в Николаевку заехали неизвестные вооруженные люди, которые представились военнослужащими "ДНР". Они заселялись в заброшенные дома и строили блокпосты.

Один из главарей незаконного вооруженного формирования предложил женщине работать в них поваром, на что она согласилась. Женщина готовила еду для боевиков, а через некоторое время еще и начала доставлять ее на вражеские блокпосты.

Через полгода службы у террористов, в январе 2015, женщина начала работать на блокпосту. Дежурила преимущественно в ночное время, позже "не выдержав условий и графика, решила покинуть службу".

В настоящее время сотрудники полиции проверяют ее деятельность в рядах незаконного вооруженного формирования.

Напомним, что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УКУ, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в "ДНР" исчез "премьер-министр", на его место стал гражданин РФ.