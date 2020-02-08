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"Беркутовцы" Маринченко и Тамтура, которых отдали боевикам при обмене, вернулись в Киев

Они заявили, что "были вынуждены согласиться на обмен".

"Беркутовцы" Маринченко и Тамтура, которых отдали боевикам при обмене, вернулись в Киев
Тамтура і Маринченко
Фото: Катерина Серко

Обвиняемые в расстреле "Небесной сотни" "беркутовцы" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев после того, как в декабре 2019 их обменяли на пленных украинцев с ОРДЛО. Об этом сообщил адвокат Алексей Горошинский, передает Громадське.

Он также опубликовал их открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

В нем Маринченко и Тамтура заявляют, что "были вынуждены согласиться на обмен" и уверяют, что будут участвовать в дальнейших судебных заседаниях, хотя не признают своей вины.

"Впервые за 5 лет у нас появилась возможность оказаться дома, рядом со своими семьями. Пусть каждый из вас представит себя на нашем месте. За выполнение присяги, данной украинскому народу «мужественно и решительно, не жалея своих сил и жизни» стоять на защите общественного порядка и украинского государства, мы были брошены за решетку, названы убийцами и «врагами народа», нас бесчестили в большинстве СМИ в течение 5 лет ... Наш отказ от участия в обмене поставил бы под угрозу этот обмен в целом. Понимая чувства каждого из списка «на обмен», мы не могли поставить собственные интересы выше других. Поэтому были вынуждены согласиться на участие в обмене", - говорится в обращении.

При этом беркутовцы называют события Революции достоинства "государственным переворотом", а часть протестующих - "вооруженными преступниками".

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев.

В рамках обмена Украине в частности передала бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской.

28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения "беркутовцам" Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали находившимся под домашним арестом Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Все они были внесены в список на обмен и переданы боевикам 29 декабря.

Бывших "беркутовцев" судят за превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана. Процесс был близок к стадии дебатов, его финал прогнозировали на 2020 год. Состоялось больше 200 результативных заседаний, каждое длилось от 2 до 6 часов. Это самое важное и прогрессивное дело из всех "майдановских" дел. В нем больше 200 потерпевших.

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