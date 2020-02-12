В четверг в Киеве до +4 градусов, без осадков

Ночью в столице заморозки от 0 до -2 градусов.

В четверг, 13 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -2…-7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.