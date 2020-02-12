Минздрав обязали разработать детсадовские нормы питания при лактазной недостаточности

Окружной административный суд Киева обязал правительство и Министерство здравоохранения разработать нормы питания в дошкольных учебных заведениях для детей с лактазной недостаточностью, которая приводит к непереносимости лактозы, или молочного сахара.

Об этом говорится на сайте суда.

Решение принято по иску мамы 4-летнего ребенка, которая обратилась в суд в мае 2019 года.

"Полно, всесторонне и объективно исследовав все обстоятельства дела, суд признал противоправной бездеятельность Министерства здравоохранения Украины по непринятию мер для разработки норм питания и норм замены продуктов по энергоценности в дошкольных учебных заведениях для детей с лактазной недостаточностью. В своем решении суд обязал Минздрав разработать указанные выше нормы в дошкольных учебных заведениях для детей с лактазной недостаточностью", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Решение может быть обжаловано в Шестом апелляционном административном суде.

Напомним, что нормы питания в детских садах регулируются постановлением правительства №1591 от 22 ноября 2004 года "Об утверждении норм питания в учебных и детских заведениях оздоровления и отдыха".