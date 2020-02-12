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Суд избрал меру пресечения заказчику поджога авто журналистки "Радио Свобода" во Львове

Он может выйти под залог более 400 тыс. гривен.

Суд избрал меру пресечения заказчику поджога авто журналистки "Радио Свобода" во Львове
Фото: lv.dsns.gov.ua

Галицкий районный суд Львова 11 февраля избрал меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 420 400 грн - заказчику поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Вероятный посредник преступления, которым оказался майор Франковского райотдела полиции с 22-летним стажем работы, сбежал за границу.

"Это действующий сотрудник полиции, и занимался он тем, чтобы подстрекать исполнителя, найти исполнителя, обеспечить его, передать ему средства за выполненную работу. К слову, исполнитель за такую "работу" получил 5 тыс. грн", - цитирует издание прокурора Львовской области Ирину Диденко.

По данным львовских журналистов, мужчина, которого в криминальном мире знают по прозвищу "Хромой", - это

Вадим Дмитренко. Он много лет занимается контрабандой солярки. С оперуполномоченным райотдела Франковского района Михаилом Чердаком он знаком много лет.

Если подозреваемых признают причастными к поджогу автомобиля журналистки, им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 347-1 УК Украины - "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста".

Напомним, ночью в четверг, 30 января, сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, который принадлежал львовской корреспондентке украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку. Правоохранители в Одессе задержали подозреваемого в поджоге, 19-летнего жителя Хмельницкого.

Ему уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. 

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