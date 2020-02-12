Суд избрал меру пресечения заказчику поджога авто журналистки "Радио Свобода" во Львове

Он может выйти под залог более 400 тыс. гривен.

Галицкий районный суд Львова 11 февраля избрал меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 420 400 грн - заказчику поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Вероятный посредник преступления, которым оказался майор Франковского райотдела полиции с 22-летним стажем работы, сбежал за границу.

"Это действующий сотрудник полиции, и занимался он тем, чтобы подстрекать исполнителя, найти исполнителя, обеспечить его, передать ему средства за выполненную работу. К слову, исполнитель за такую "работу" получил 5 тыс. грн", - цитирует издание прокурора Львовской области Ирину Диденко.

По данным львовских журналистов, мужчина, которого в криминальном мире знают по прозвищу "Хромой", - это

Вадим Дмитренко. Он много лет занимается контрабандой солярки. С оперуполномоченным райотдела Франковского района Михаилом Чердаком он знаком много лет.

Если подозреваемых признают причастными к поджогу автомобиля журналистки, им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 347-1 УК Украины - "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста".

Напомним, ночью в четверг, 30 января, сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, который принадлежал львовской корреспондентке украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку. Правоохранители в Одессе задержали подозреваемого в поджоге, 19-летнего жителя Хмельницкого.

Ему уже сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.