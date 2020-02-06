25% школьных меню не соответствуют нормам, - Госпродпотребслужба

В 2019 году Госпродпотребслужба рассмотрела почти 13,5 тыс. экземпляров школьных меню.

Мультипрофільне харчування за принципом «шведського столу» в їдальні школи №88 Печерського району в Києві

В 25% ежедневных меню для детей, составленных в учреждениях общего среднего образования, выявлены нарушения относительно выполнения норм натурального питания. Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

В ходе санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе по организации питания детей, специалисты Госпродпотребслужбы анализировали экземпляры двухнедельных и ежедневных меню, составленных в учреждениях общего среднего образования.

В 2019 году Госпродпотребслужба рассмотрела почти 13,5 тыс. экземпляров двухнедельного меню. Около 20% примерных меню не были согласованы и направлены на доработку.

"При этом в рамках указанной работы специалисты Госпродпотребслужбы анализировали ежедневные меню-расписания для питания детей в учебных учреждениях. Всего было обработано почти 8 тысяч таких меню, из них в 25% выявлены нарушения относительно выполнения норм натурального питания" - сказано в сообщении.

В рационе питания детей недостаточно молока, сливочного масла, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса (выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечивается только на 40-60%). Калорийность суточного рациона преимущественно обеспечивается за счет продуктов с высоким содержанием углеводов (сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло), вследствие чего не соблюдается необходимое соотношение в питании детей биохимических составляющих рациона (белки, жиры, углеводы), что свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании детей.