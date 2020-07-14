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МОЗ заборонило лопінавір при лікуванні COVID-19

До протоколу надання меддопомоги при коронавірусі внесли дексаметазон.

МОЗ заборонило лопінавір при лікуванні COVID-19
Фото: З відкритих джерел

Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до протоколу надання меддопомоги при COVID-19, зокрема виключило лопінавір/ретонавір і внесло дексаметазон.

Про це на брифінгу 14 липня сказала перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як, передає Укрінформ.

"До стандарту надання медичної допомоги при COVID-19 буде включено дексаметазон, виключено лопінавір/ретонавір, розширено можливість застосування ремдесивіру. І те, що всіх цікавило - виключено гідроксихлорохін з протоколу надання допомоги для пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 та для дітей. Проте ми залишаємо можливість його застосування для пацієнтів середнього ступеня тяжкості та груп ризику. Необхідний наказ МОЗ найближчим часом буде підписано", - сказала Садов’як.

Вона додала, що група фахівців, яка працює над протоколом лікування COVID-19, зросла до 31 особи. До цієї групи залучено спеціалістів різного профілю.

Як повідомляли, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, зокрема 638 за добу. Добовий показник захворюваності на коронавірус тримається на одному рівні третій день поспіль.

Нагадаємо, на початку липня Всесвітня організація охорони здоров'я припинила випробування протималярійного гідроксихлорохіну і препаратів для носіїв ВІЛ лопінавір і ритонавір як засобів для лікування пацієнтів з COVID-19.

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