У Києві знайшли тіло співробітника СБУ, - ЗМІ

У Києві вночі на вулиці Іорданській знайшли тіло чоловіка, при якому було посвідчення співробітника Служби безпеки України.

Про це повідомила пресофіцерка Оболонського районного управління поліції Києва Діана Шутько, передає "Укрінформ".

"Було виявлено тіло чоловіка, при ньому знаходилося посвідчення співробітника СБУ. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Явних ознак насильницької смерті не було", - сказала Шутько.

За її словами, за фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство).

У СБУ підтвердили інформацію про загибель їх співробітника, однак відмовилися надавати подробиці.

"Справою займається поліція, ніяких деталей ми не можемо розголошувати", - зазначили в СБУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Києві вночі знайшли тіло чоловіка, якого звали Роман Закладний, і що він був слідчим в особливо важливих справах СБУ та займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України.