​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
​Вірменія викликала українського посла через заяви МЗС про конфлікт з Азербайджаном
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Потужна злива накрила Запоріжжя та Харків
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Падение Святой Софии. Почему Эрдоган возвращает Турцию к Османской империи
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
Рада проголосувала за закон про легалізацію грального бізнесу (оновлено)
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
МОЗ: карантин в Україні продовжать ще на місяць, але змінять умови
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Рада не дала "зеленого світла" для відставки директора НАБУ Ситника
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
Мангер заявив про причетність до вбивства Катерини Гандзюк генерала СБУ
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
​Голова Податкової: Уманський мав рацію - обсяги скруток із ПДВ сягають 40 млрд гривень
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві знайшли тіло співробітника СБУ, - ЗМІ

У СБУ відмовились надавати подробиці.

У Києві знайшли тіло співробітника СБУ, - ЗМІ
Фото: facebook/Служба безпеки України

У Києві вночі на вулиці Іорданській знайшли тіло чоловіка, при якому було посвідчення співробітника Служби безпеки України.

Про це повідомила пресофіцерка Оболонського районного управління поліції Києва Діана Шутько, передає "Укрінформ".

"Було виявлено тіло чоловіка, при ньому знаходилося посвідчення співробітника СБУ. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Явних ознак насильницької смерті не було", - сказала Шутько.

За її словами, за фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство).

У СБУ підтвердили інформацію про загибель їх співробітника, однак відмовилися надавати подробиці.

"Справою займається поліція, ніяких деталей ми не можемо розголошувати", - зазначили в СБУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Києві вночі знайшли тіло чоловіка, якого звали Роман Закладний, і що він був слідчим в особливо важливих справах СБУ та займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов’язаних із державною зрадою та подіями на сході України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також