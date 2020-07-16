Игра в законе

Верховная Рада приняла на последней рабочей неделе перед летними каникулами Закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр » (№2285-д). Закон должен вывести сферу азартных игр в легальную плоскость и установить прозрачные правила для этого рынка. Впрочем, спикер пока не может завизировать документ и передать его на подпись президенту – в парламенте зарегистрировали два постановления об его отмене. О всех «за» и «против» – в материале LB.ua.

Долгая дорога ко второму чтению

Ещё год назад, сразу после избрания президент Владимир Зеленский поручил до декабря 2019 года легализировать рынок азартных мог. Но только 16 января 2020 года Рада проголосовала за законопроект в первом чтении. Далее к документу было подано больше 3000 поправок. Профильный финансовый комитет парламента во главе с нардепом «Слуги народа» Даниилом Гетманцевым совместно с Офисом президента почти полгода «кроили» законопроект при активном участии Бориса Баума, бывшего топ-менеджера российской VS Energy (совладелец – находящий под санкциями ЕС и США член Совета федераций РФ Александр Бабаков). К слову, в Офисе президента не исключают, что именно Баум (внештатный советник ОП) может возглавить орган, контролирующий рынок азартных игр.

В итоговой версии документа некоторые изменения все-таки были учтены. В частности, изменили статью о размещении игровых автоматов только в 5-звездочных отелях. Теперь же в случае подписания закона они разрешены в 3-х и 4-звездочных гостиницах. Изначально автоматы предлагали размещать в самых помещениях отелей, а не на их территории, однако эту норму не одобрили ко второму чтению. Также изъята норма об ограничении числа игровых автоматов в стране с учетом численности населения. По сравнению с первоначальным документом, ко второму чтению расценки на получение лицензии снизились.

После первого чтения и критики оппозиции о «российском следе лужниковской группировки» (VS Energy), якобы заинтересованной в монополизации игорки в Украине, в законе таки прописали норму о праве государства продавать лицензии на азартные игры исключительно украинским компаниям. Также установлен возрастной ценз – переступать порог игорного заведения сможет только клиент, которому исполнился 21 год.

И только с паспортом, чтобы проверили, нет ли посетителя в реестре лудоманов. Хотя на практике этот запрет условный, поскольку внести человека в реестр можно будет только после решения суда.

А вопрос: кто и как это будет делать – остается открытым. Заведение, впустившее лудомана, должно будет выплатить его родственникам проигрыш в десятикратном размере.

Фото: Макс Требухов

Ещё один ключевой пункт, за который оппозиция раскритиковала закон, это запуск системы финансового онлайн-мониторинга за всей игорной деятельностью. Её планируют задействовать только через 2,5 года. По оценкам экс-главы налогового комитета, нардепа Нины Южаниной, это прямой путь к тенизации всего рынка: «Предохранители, которые прописаны в законе, не работают, потому что нет фиксации ставок, кем они делаются, каким образом, в любом виде азартных игр. Это самое большое зло, которое затем побуждает к нарушению всех других норм закона».

Помимо запуска через 2,5 года государственной системы онлайн-мониторинга для фиксации каждой финансовой операции по принятию ставки, выплате выигрыша, закон также определяет специальный статус уполномоченного органа – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. В документе прописан порядок конкурсного отбора, назначения и увольнения его членов, порядок принятия ими решений. Оба органа будут подотчетны Минфину, который уже посчитал предполагаемые доходы от рынка азартных игр: до конца 2020 года официальный игорный бизнес может пополнить бюджет на 4,5 млрд. грн.

Казино

Казино можно будет размещать в зданиях, где уже находятся отели категории «пять звезд» с вместимостью не меньше 150 номеров для Киева и 100 номеров в других городах, загородных комплексах и на площади не меньше 10 тыс. кв. м.

Фото: uainfo.org

В законе есть норма о «территории специальной игорной зоны», местонахождение которой определит Кабмин, где также разрешат деятельность казино. Такая специальная зона может находиться за пределами населенного пункта, а в городе – за пределами жилых районов. В «Слуге народа» считают, что именно эта норма будет способствовать развитию депрессивных регионов. «Если вы строите 5-звездочный отель с нуля, а это инвестиции около 100 млн долл., тогда вы получаете на 10 лет бесплатно лицензию на казино. Это где-то стоимостью примерно $20 млн долл. Это такой стимул для того, чтобы строили гостиницы и развивали нашу туристическую инфраструктуру», – считает Гетманцев.

Но для получения лицензии инвестор должен будет построить пятизвездочный отель вместимостью не меньше 200 номеров в Киеве или 150 номеров в другом городе. Обозначена минимальная площадь казино – 500 кв. м с обязательным отдельным от отеля входом-выходом.

Букмекеры

Букмекерские конторы можно будет размещать в отелях категорий от трех до пяти «звезд» с номерным фондом от 50 номеров в Киеве и от 25 в других городах и площадью не меньше 50 кв. м.

Во фракции «Голос» раскритиковали эту норму, прогнозируя, что в таком случае конторы можно будет размещать практически везде.

Фото: надано прес-службою партії «Голос»

«Однорукие бандиты»

Что касается залов игровых автоматов, то и их разрешили размещать в зданиях, где находятся отели категорий от трех до пяти «звезд». Во фракции «Батькивщина» такое снижение планки с пяти «звёзд» в первом чтении назвали прямым путём к массовой лудомании – игорной зависимости. Требования к номерному фонду те же, что и для букмекерских контор. Правда, ко второму чтению по требованию «Голоса» таки была учтена правка о том, что залы игровых автоматов не могут находиться в непосредственной близости к школам. А именно, на расстоянии ближе 500 м.

Ещё одна спорная норма – это требование к оборудованию в залах. Игровые автоматы должны быть новыми – минимум 2019 года выпуска. По информации редактора «Наші гроші» Юрия Николова, который рассказал об этом LB.ua, «на один из складов в Украине ещё в конце прошлого года были завезены несколько тысяч игровых автоматов свежего выпуска, чтобы все остальные автоматы до 2019 года нельзя было использовать».

Цена вопроса

Расценки на получение лицензий в сравнении с первым чтением опустились вдвое. Цена для пятилетней лицензии на казино составляет 30 тыс. и 60 тыс. минимальных зарплат (141,7 млн грн и 283,4 млн. грн). Более высокая плата — за работу в Киеве.

Фото: informator

Плюс ежегодная плата за каждый стол с рулеткой – 175 минималок (826,5 тыс. грн), стол без рулетки – 90 минималок (425 тыс. грн), игровой автомат – шесть минималок (28,3 тыс. грн).

Для казино в интернете лицензия на пять лет будет стоить 6,5 тыс. минималок (30,7 млн грн).

Для букмекерской деятельности – 30 тыс. минималок (141,7 млн. грн). Плюс ежегодно за каждый букмекерский пункт – 30 минималок (141,7 тыс. грн).

Для игровых автоматов – 7,5 тыс. минималок (35,4 млн. грн). Плюс ежегодно шесть «минималок» за каждый автомат (28,3 тыс. грн). Для азартных игр и покер в сети – 5 тыс. минималок (23,6 млн. грн).

Для лотерей на 10 лет – 28 тыс. минималок (132,2 млн грн).

Стоимость лицензий снизили, а вот перечень оснований для лишения лицензии организаторов азартных игр расширили. Его дополнили положениями об использовании игрового оборудования без лицензии и отсутствии в госсистеме онлайн-мониторинга операций по принятию ставки, выплаты выигрыша.

Все деньги от лицензий пойдут в специальный бюджетный фонд. Он будет целевым: лотереи будут спонсировать культуру, букмекерские сети – спорт, азартные игры в интернете – медицину, лицензия обслуживающих игорный бизнес компаний – образование и науку. Половина средств от лицензий на азартные игры в казино и залах игровых автоматов пойдут в центральный бюджет, половина – в местные бюджеты.

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Пока власть и оппозиция продолжают политические баталии вокруг закона об игорном бизнесе, LB.ua собрал мнения экспертов рынка и юристов о перспективах запуска рынка.

Алина Плющ, соучредитель и член правления Украинской Ассоциации Игровой Индустрии:

«Закон не идеален. Но лучше худой закон, чем его хорошее отсутствие».

Фото: предоставлено автором Алина Плющ

Вряд ли за последние несколько лет какой-либо законопроект вызывал такие активные дискуссии среди его сторонников и противников, как закон о легализации азартных игр. Единственный достойный соперник для этого закона – многострадальный антиоффшорный закон 1210, дискуссии о котором, кажется, бесконечны.

Мне сложно быть беспристрастной в этом вопросе, учитывая активную вовлеченность в процесс запуска регулируемого рынка азартных игр с 2014 года. Было бы преувеличением сказать, что Закон в принятой реакции идеален, в нем немало недостатков (то же выведение из-под его действия лотерей). Но, перефразируя фразу Цицерона, можно сказать: лучше худой закон, чем его хорошее отсутствие.

Да и сложно оспорить несколько очевидных преимуществ Закона, среди которых:

открытие рынка Украины для национального и иностранного инвестора

создание реальных стандартов защиты населения от вовлечения в незаконный бизнес и попадания в игровую зависимость

понятные шаги в сторону усмирения «черных» операторов азартных игр.

Отдельное преимущество финальной версии Закона – пониженный размер лицензионных платежей. Это было одним из основных комментариев иностранных операторов к первой версии Закона.

И действительно, предложенные в первой редакции лицензионные платежи были едва ли не самыми большими в мире. Математика бизнеса с такими платежами просто не работает в украинских условиях. Отрадно, что Парламент прислушался к будущим инвесторам и решил соблюсти баланс между фискальными целями и интересами страны в привлечении иностранных операторов азартных игр.

Дмитрий Гоцын, юрист ЮФ Sayenko Kharenko:

Поддерживая оптимизм, охвативший индустрию, упомяну все же о некоторых недостатках и потенциальных подводных камнях Закона.

Фото: предоставлено автором Дмитрий Гоцын

1. Лотереи.

Первоначальная версия Закона предлагала урегулировать все игровые вертикали в рамках одного документа. Это касалось и лотерей, которые должны были бы регулироваться наряду с другими видами азартных игр на таких же принципах. В ходе работы над Законом от этой идеи отошли в пользу внесения изменений в существующий Закон «О государственных лотереях в Украине».

Само по себе разведение правил в два разных закона не является чем-то необычным. Однако, вызывает сомнение возможность согласования всех положений и ограничений законодательства об азартных играх и о лотереях (а лотереи, в итоге, снова не будут считаться азартными играми). А потенциальные расхождения в этих законах – это бомба замедленного действия для функционирования целостного рынка азартных игр.

2. Система онлайн мониторинга

Для финансового и фискального контроля государство планирует внедрить специальную систему онлайн мониторинга деятельности операторов азартных игр. В этой системе будут учитываться ставки, выигрыши, выплаты и другие ключевые метрики. Система должна быть запущена не позднее, чем через два года с момента вступления Закона в силу.

В тексте Закона ко второму чтению есть оговорка, что до запуска системы суммы лицензионных платежей для организаторов онлайн-казино и букмекеров, а также платежи за игровой автомат подлежат оплате в тройном размере. В этом кроется существенный риск. С одной стороны, понятна цель государства получить максимальную выгоду от легализации азартных игр. С другой стороны, Закон не предусматривает понятную ответственность на случай, если запуск системы запоздает. Нельзя исключить, что это произойдет. В таком случае, купившие лицензии операторы могут оказаться в ситуации, когда их затраты на лицензионные платежи существенно возрастут на неопределённое время.

Александр Дульский, адвокат, управляющий партнёр адвокатского объединения «Войченко и Дульский»:

Фото: предоставлено автором Александр Дульский

Что касается нового закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», то, по моему глубокому убеждению, есть некоторые проблемы, которые существовали в Украине и будут продолжать существовать после урегулирования указанной деятельности. В частности, это касается получения лицензий. Вы понимаете, что центральный уполномоченный орган, который будет осуществлять лицензирование такого вида хозяйственной деятельности, очевидно, сможет быть представлен определенными политическими элитами, которые, в том числе будут нарушать свободную конкуренцию. Зайти на этот рынок и так сложно. На сегодня действует только три оператора лотерей: УНЛ, МСЛ и «Патриот». Попробуйте получить лицензию, соответствовать критериям, условиям лицензирования, прийти и стать четвёртым. Глубоко уверен, что это почти невозможно.

Остаётся проблема с программным обеспечением. Якобы при ударе по кнопке клавиатуры в зале игровых аппаратов, когда на экране начинает крутиться барабан, это тоже самое, когда вы стираете защитное поле при покупке лотерейного билета в отделении «Укрпочта». Согласно национальному законодательству, это как раз якобы одно и тоже. Но все прекрасно понимают, что это разные вещи. Есть напечатанные билеты, а есть неизвестного происхождения программное обеспечение с неизвестными коэффициентами выигрыша и так далее. Эта проблема не решается.

Якобы законом регулируется деятельность и проведение азартных игр в игорных заведениях, в сети Интернет, в букмекерских пунктах и залах автоматов. Но все прекрасно понимают: что такое казино, которые будут открываться в центральных отелях столицы, принося максимальный заработок. Именно для казино будет крайне сложно получить в аренду зал и получить ту самую лицензию. Поэтому весь рынок будет монополизироваться. И это новый вид коррупции.

Выигрыш в лотерею во всем мире очень легкий способ легализации средств, полученных преступным путём. Например, вы завладели государственными средствами, условно, имея 10 млн., затем зашли в казино, купили жетонов на 1 тыс. для возможности поиграть. Нажали два раза или крутанули рулетку, в итоге выиграли 99,999 млн., уплатив с них налоги. А дальше — живете с этими деньгами. С этим надо очень жестко бороться. Для этого необходим учёт контролирующего органа для проверки законности выигрыша и так далее.

Полицейские на практике все время боролись с незаконными игорными залами. Но на практике это выглядело так, что они приезжали на точку, изымая пустые системные блоки. В принципе, игорный зал мог возобновлять работу через 30 минут после того, как полицейский покидал место. Сегодня же частично пытаются легализовать происходящее в Украине без урегулирования жестко вопросов: получения лицензии, программного обеспечения, условий посещения игровых залов, аренды, борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путём. Я считаю, что создание свободной экономической зоны с возможностью заниматься IT деятельностью, где были бы открыты несколько казино и развлекательных центров, такой себе украинский Лас Вегас с прозрачными условиями захода на этот рынок, – вот это было бы позитивно. В противном случае, увы, мы опять получим проблемы с этим видом деятельности, которая приносит сверхприбыль, которой никто не захочет делиться.

Андрей Астапов, управляющий партнер ETERNA LAW:

Фото: предоставлено автором Андрей Астапов

Принятие законопроекта о легализации азартных игр – это, безусловно, историческое событие, ведь азартные игры в Украине были запрещены 11 лет. В результате принятия этого законопроекта можно будет запустить новый сектор экономики, который позволит привлечь сотни миллионов долларов инвестиций, создать тысячи рабочих мест, увеличить поступления в бюджет. Кроме этого закон также важен с социальной точки зрения, он направлен на защиту игроков и устанавливает ограничения в отношении доступности азартных игр, а именно: минимальный возраст игрока должен быть 21 год, предусмотрена обязательная идентификация участников, наличие реестра самоограничениях лиц и т.д. Следовательно, можно говорить, что принятие такого законопроекта необходимо. Безусловно, сложно назвать его идеальными и есть много проблемных моментов, однако это важный первый шаг в сторону развития нового рынка.

Следует добавить, что принятие данного законопроекта – это только половина пути, и еще необходимо принять изменение в Налоговый кодекс в отношении налогообложения азартных игр (законопроект № 2713-д), что позволит инвесторам понять всю налоговую и инвестиционную нагрузку для принятия решения о выходе на рынок Украины.