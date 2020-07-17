Документ передбачає продовження навчання російською в школах до 2023 року.

Фото: Макс Требухов

Під Верховною Радою зібрався мітинг у зв'язку із законопроєктом авторства "слуги народу" Максима Бужанського щодо продовження навчання в школах російською мовою до 2023 року.

Під парламентом відбулися невеликі сутички з правоохоронцями, які не давали пронести палі для інсталяції "Ватра".

Законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України про навчання державою мовою в закладах освіти (проєкт н.д. М.Бужанського надано на заміну 27.05.2020) внесено у порядок денний для прийняття в першому читанні.

Документ передбачає скасування норми про 80% навчання у школах українською мовою. На думку Бужанського, закон "Про освіту" дискримінує російськомовне населення України. 13 липня голова партії "СН" Олександр Корнієнко запропонував внести документ на розгляд ще третьої сесії, адже він стосується змін, які мають відбутися вже у вересні.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Відповідно до законів "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної", учні, які не належать до однієї з національних меншин країн Європейського Союзу, зобов’язані перейти на навчання українською мовою у 2020 році. Ті, хто є представником нацменшини країни ЄС (приміром Угорщини), має зробити це у 2023 році.

Документ планували розглянути ще вчора, в 30-ту річницю підписання Декларації про суверенітет. Під парламентом зібрався мітинг з вимогою зняти проєкт закону з розгляду. Ексголова Інституту національної пам'яті, нардеп Володимир В'ятрович закликав українців 17 липня продовжити протест проти мовного законопроєкту.

Проти закону виступили кілька нардепів від "Слуги народу" і мовний омбудсман Тарас Кремінь.